Украину накрывает циклон: будет снег и ветер до 27 м/с

Погода в Украине 19 ноября будет снежной. Во многих областях синоптики прогнозируют сильные порывы ветра. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
На территории южных, восточных, Кировоградской и Днепропетровской областях будут порывы ветра 15-20 м/с; в Одесской области - 25-27 м/с. Синоптики объявили и уровень опасности.
По данным синоптика Натальи Диденко, Украину накроет циклон с юга, а с севера - холодный арктический воздух.
Погода 19 ноября
В Украине 19 ноября будет облачно с прояснениями. Синоптики прогнозируют дожди на юге. Мокрый снег и дождь ожидают в центральных, восточных и южных областях. В Карпатах и на Прикарпатье будет снег. Ветер в этот день будет северо-восточный со скоростью 7-12 м/с. Синоптики также прогнозируют порывы ветра.
"Температура в течение суток в южной части 1-6°, в Крыму 5-10° тепла; на остальной территории ночью 0-5° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла, на Закарпатье до 5° тепла", - говорится в сообщении.
В Украине ударит -3
По данным meteoprog, 19 ноября Украину накроют дожди. Самая низкая температура воздуха будет на территории Черниговской области. Там температура воздуха опустится до -3...+1 градуса тепла. Теплее всего будет в Херсонской области. Там температура воздуха повысится до 3-8 градусов тепла.
Погода 19 ноября в Киеве
В Киеве 19 ноября будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. В этот день ветер будет северо-восточный со скоростью 7-12 м/с.
"Температура ночью 0-5° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла; по Киеву ночью 1-3° мороза, днем около 0°", - сообщает Укргидрометцентр.
Какой может быть погода в Украине зимой
Метеоролог Вазира Мартазинова рассказала, какой может быть погода на Новый год 2024. Ноябрь и декабрь особо не будут отличаться от прошлогодних. По ее словам, январь 2024 года в Украине будет малоснежным, осадков практически не будет.
Синоптик Наталья Птуха также рассказала, что этой зимой будет меньше холодов и другие "сюрпризы". Температура воздуха зимой будет выше нормы. А сам период холодов будет короче.
Синоптики также дали прогноз погоды в Украине на зиму 2023-2024 и рассказали, что мороз ворвется в страну уже с 1 декабря. Синоптики прогнозируют, что эта зима будет достаточно сухой и осадков практически не ожидается.
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