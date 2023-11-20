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В Украине повалит сильный снег: в каких областях будет -14, а в каких +11 градусов

Алёна Воронина
20 ноября 2023, 13:13
В части областей сформируется снежный покров и будут морозы, но в некоторых регионах температура будет достаточно теплой.

Погода, зима, снег, снегопад
Погода в Украине – на этой неделе в некоторых областях температура опустится до -14 градусов/ unsplash.com

Погода в Украине на текущей неделе, с 20 по 26 ноября, будет неустойчивой и с большим количеством осадков. Температура воздуха будет очень отличаться в разных регионах – в некоторых областях будут морозы, которые местами составят даже -14 градусов, а в некоторых областях температура может достигать даже +11 градусов.

Такая неустойчивая погода обусловлена тем, что в атмосфере над Европой наметились переходные процессы, которые приведут к настоящей борьбе осени и зимы на территории нашего государства. Таким прогнозом погоды на неделю поделился кандидат географических наук, синоптик Игорь Кибальчич, пишет meteoprog.

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"С севера и северо-востока Европы к нам будет поступать холодный воздух и параллельно с этим активизируются атмосферные фронты и снизится атмосферное давление. Следствием такого соседства различных по характеристикам воздушных масс станет выпадение осадков в виде снега и дождя по всей стране", – отметил синоптик.

Кибальчич рассказал, что холоднее всего на этой неделе будет в северных, центральных и восточных областях – там в отдельные дни температура воздуха будет опускаться до -14...-10 градусов. Также в этих областях текущей недели сформируется первый снежный покров. А вот теплее всего будет на крайнем юге, в Крыму и на Закарпатье.

Погода в Украине 20 ноября

В первый день недели, 20 ноября, в большей части областей Украины пройдут осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Без осадков обойдется только в Черниговской, Киевской, Житомирской и Черкасской областях. На севере левобережья, а также на Полесье ожидается местами сильный снег, налипание мокрого снега; на дорогах гололедица.

Ветер северный, северо-восточный, 7-12 м/с; в западной части переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -4. ..+3 градуса, днем -2...+3 градуса.

Погода в Украине 20 ноября
Погода в Украине 20 ноября/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 21 ноября

Во вторник, 21 ноября, ночью в северо-восточной части страны будет падать снег, днем местами небольшой снег и мокрый снег. На крайнем западе Украины в этот день будет небольшой дождь с мокрым снегом. Во всех остальных областях обойдется без существенных осадков. На дорогах северных, восточных и местами западных областей гололедица.

Ветер в западных областях переменных направлений, 3-8 м/с; на остальной территории северо-западный, 5-10 м / с. Температура воздуха ночью -7. ..-2 градуса, днем +2...-3. в западных областях, в Крыму и на юге Одесской области ночью 0 ... + 5 градусов, днем + 5 ... + 10.

Погода в Украине 21 ноября
Погода в Украине 21 ноября / Укргидрометцентр

Погода в Украине 22 ноября

Среда, 22 ноября, отметится сильными дождями, которые будут идти в южных областях и Крыму. На западе нашей страны будет небольшой дождь с мокрым снегом, а на остальной территории государства – без осадков.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха в северных и восточных областях ночью -13...-8 градусов, днем -6...-1. В западных и южных регионах ночью 0...+5 градусов, днем +4 ... +9. В центральной части страны около 0 градусов.

Погода в Украине 22 ноября
Погода в Украине 22 ноября/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 23 ноября

В четверг, 23 ноября, существенных осадков не предвидится. Только ночью и утром в Крыму и Приазовье дождь, местами с мокрым снегом.

Ветер в стране северо-западный, с переходом днем на юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -7. ..-2 градуса, днем около 0. В северных и восточных областях ночью -14...-9 градусов, днем -7...-2.

Погода в Украине 23 ноября
Погода в Украине 23 ноября/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 24 ноября

Дождей с мокрым снегом также стоит ждать в пятницу, 24 ноября. Они будут идти ночью в западных и северных областях, а днем – в большинстве регионов. Местами будет происходить налипание мокрого снега, в Карпатах метель.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с, утром и днем местами порывы, 15-17 м/с. Температура воздуха ночью около 0 градусов, днем +2...+7. В восточной части ночью -10. ..-5 градусов, днем +3...-2, на юге страны днем +6...+ 11 градусов.

Погода в Украине 24 ноября
Погода в Украине 24 ноября/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 25 ноября

В субботу, 25 ноября, в южных и восточных областях пройдет дождь с мокрым снегом. В западных и северных регионах местами небольшой снег и мокрый снег.

Ветер западной четверти, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...-4 градуса, днем +4...-1. В южной половине ночью 0...+5 градусов, днем +3...+8.

Погода в Украине 25 ноября
Погода в Украине 25 ноября/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 26 ноября

В воскресенье, 26 ноября, в восточных областях дождь и мокрый снег, на остальной территории Украины существенных осадков не ожидается.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -5...0 градусов, днем + 4...-1.

Погода в Киеве на две недели
Погода в Киеве на две недели/ meteoprog

Погода в Украине

Ранее сообщалось, что в Украину идет ухудшение погоды – ударит мороз -5 градусов. Синоптик рассказала, что потепления до конца ноября уже не будет, и назвала дату, от которой температура воздуха будет опускаться до минусов.

Также синоптик Наталья Диденко назвала дату резкого похолодания. До минусовых температур воздуха осталось недолго. Надвигается резкое понижение температуры.

Напомним, синоптик назвала дату, когда будет свирепствовать сильнейший холод. Температура воздуха опустится до минусов сначала в ночную пору – она будет держаться на уровне от нуля до -6 градусов. Но на северо-востоке страны ночью будет еще холоднее – там температура будет держаться на уровне 8-14 градусов мороза. Такие показатели будут наблюдаться на 22 ноября.

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