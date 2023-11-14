Ударят морозы: синоптик назвала дату резкого похолодания

До минусовых температур воздуха осталось недолго. Надвигается резкое понижение температуры.

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Погода в Украине будет морозной/ unsplash.com

Погода в Украине еще держится относительно нехолодной как для середины ноября, однако стоит быть готовыми к существенному похолоданию, которое придет уже скоро.

Температура воздуха в Украине начнет существенно снижаться до конца текущей недели – начнутся минусовые температуры. Но резкого похолодания стоит ожидать после 20-22 ноября. Таким прогнозом поделилась синоптик Наталья Диденко.

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Согласно прогнозу синоптика, на этой неделе по всей территории нашей страны будет холодно и влажно. Периодически будут идти дожди разной интенсивности.

Однако в первой половине недели каких-то угрожающих "минусов" не видно. Морозы придут в конце недели.

"Да, уже наблюдается температура воздуха с "минусами" в Карпатах и там лепит порой снег, всё по прогнозу. Однако горы имеют особые условия погодообразования и имеют свой метеоэксклюзив. На неделе, ближе к выходным, ночная температура воздуха действительно будет снижаться и вне гор, где-то до небольших "минусов", однако резкого похолодания не видно. Скорее уже после 20-22 ноября", – рассказала Наталья Диденко.

Погода в Киеве на две недели/ meteoprog

Погода в Украине

Ранее синоптик Игорь Кибальчич рассказал, что в Украину резко ворвется похолодание – налетит снег и придут морозы. Синоптик рассказал о погоде на неделю и отметил, что еще несколько дней будут относительно нехолодными, а потом погода в Украине резко изменится. В ряде областей вместо дождя уже будет идти мокрый снег.

Также ранее сообщалось, что в Украину идет ухудшение погоды – ударит мороз -5 градусов. Синоптик рассказала, что потепления до конца ноября уже не будет, и назвала дату, от которой температура воздуха будет опускаться до минусов.

Представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала, когда и где в Украине налетит снег. Уже скоро температура воздуха будет ощутимо снижаться, говорит синоптик Укргидрометцентра. Она назвала даты, когда все почувствуют похолодание.

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