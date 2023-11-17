Налетит шторм и выпадет снег: в Украину врывается зимняя погода

В выходные температура воздуха станет морозной, в большей части областей выпадет снег и будет гололедица.

https://glavred.info/synoptic/naletit-shtorm-i-vypadet-sneg-v-ukrainu-vryvaetsya-zimnyaya-pogoda-10517626.html Ссылка скопирована

Погода в Украине на выходные будет со снегом и морозом/ unsplash.com

Погода в Украине в выходные, 18 и 19 ноября, станет уже по-настоящему зимней. Температура воздуха опустится в минусы. С морозом в большинство областей также придет снег.

Таким прогнозом погоды на выходные поделился кандидат географических наук, синоптик Игорь Кибальчич, пишет meteoprog. Он отмечает, что такое существенное похолодание будет связано с тем, что в Украину с северо-востока Европы начнет поступать холодный морозный воздух и одновременно активизируется циклоническая деятельность над Черным морем.

видео дня

Синоптик отмечает, что в большинстве областей будет неустойчивый характер погоды.

"Наиболее интенсивные осадки пройдут в южной и юго-восточной части Украины. В западных, центральных, восточных областях выпадет первый снег. На юге усилится ветер местами свыше 20 м/с, на акватории Черного и Азовского морей ожидается шторм. Прохладная, но сухая погода предполагается в северной половине страны", – рассказал Игорь Кибальчич.

Погода в Украине 18 ноября

В субботу, 18 ноября, западные области Украины ждет неустойчивая и влажная погода. В течение суток будут осадки в виде снега, мокрого снега, кое-где с дождем. В Карпатах будет идти сильный снег. Стоит быть готовыми к тому, что местами будет налипание мокрого снега и туман, а на дорогах кое-где гололедица. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2...-3 градуса, днем 0...+5. В Карпатах в течение суток -5...0 градусов.

В северных областях переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...-4, днем +4...-1 градус.

В центральных областях нашей страны переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с, днем отдельные порывы, 15-17 м/с. Температура воздуха ночью +4. ..-1 градус, днем +2...+7.

В северных областях нашего государства и в Крыму ожидается неустойчивая погода, там будут идти дожди. В Одесской области и на юге Крыма сильные осадки. Ветер восточный, 9-14 м/с, порывы, 18-23 м/с. В Азовском море и в северо-западной части Черного моря шторм. Температура воздуха ночью +3...+8, днем +8...+13 градусов.

На востоке нашей страны будет переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...-2 градуса, днем +1...+6.

Погода в Украине 18 ноября / Укргидрометцентр

Погода в Украине 19 ноября

В воскресенье, 19 ноября, в западных областях переменная облачность, без осадков. Только во второй половине дня в Карпатах и на Закарпатье ожидается дождь с мокрым снегом. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -6...-1 градусов, днем +3...-2.

На севере нашего государства будет переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -6...-1 градусов, днем +2...-3.

На юге Украины ночью без осадков, днем снег, мокрый снег, местами с дождем. Кое-где будет налипать мокрый снег. Водителям стоит быть осторожными, ведь на дорогах будет гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, днем местами порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха в течение суток 0...+5 градусов.

В южных областях и в Крыму ожидаются сложные погодные условия. Пройдут сильные дожди, в Одесской области местами с мокрым снегом. Ветер северо-восточный, 9-14 м/с, порывы 17-22 м/с. В Азовском море и на северо-западе Черного моря удержится шторм. Температура воздуха +4...-1 градус, днем +2...+7. В Крыму в течение суток +7...+12 градусов.

В восточных областях ночью без осадков. Днем дождь, который будет переходить в снег. На Донетчине значительные осадки. Кое-где налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +3...-2 градуса, днем 0...+5.

Погода в Украине 19 ноября/ Укргидрометцентр

Погода в Украине

Ранее синоптик Игорь Кибальчич рассказал, что в Украину резко ворвется похолодание – налетит снег и придут морозы. Синоптик рассказал о погоде на неделю и отметил, что еще несколько дней будут относительно нехолодными, а потом погода в Украине резко изменится. В ряде областей вместо дождя уже будет идти мокрый снег.

Также ранее сообщалось, что в Украину идет ухудшение погоды – ударит мороз -5 градусов. Синоптик рассказала, что потепления до конца ноября уже не будет, и назвала дату, от которой температура воздуха будет опускаться до минусов.

Также синоптик Наталья Диденко назвала дату резкого похолодания. До минусовых температур воздуха осталось недолго. Надвигается резкое понижение температуры.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.