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Налетит шторм и выпадет снег: в Украину врывается зимняя погода

Алёна Воронина
17 ноября 2023, 12:39
В выходные температура воздуха станет морозной, в большей части областей выпадет снег и будет гололедица.

Погода, зима, снег, мороз
Погода в Украине на выходные будет со снегом и морозом/ unsplash.com

Погода в Украине в выходные, 18 и 19 ноября, станет уже по-настоящему зимней. Температура воздуха опустится в минусы. С морозом в большинство областей также придет снег.

Таким прогнозом погоды на выходные поделился кандидат географических наук, синоптик Игорь Кибальчич, пишет meteoprog. Он отмечает, что такое существенное похолодание будет связано с тем, что в Украину с северо-востока Европы начнет поступать холодный морозный воздух и одновременно активизируется циклоническая деятельность над Черным морем.

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Синоптик отмечает, что в большинстве областей будет неустойчивый характер погоды.

"Наиболее интенсивные осадки пройдут в южной и юго-восточной части Украины. В западных, центральных, восточных областях выпадет первый снег. На юге усилится ветер местами свыше 20 м/с, на акватории Черного и Азовского морей ожидается шторм. Прохладная, но сухая погода предполагается в северной половине страны", – рассказал Игорь Кибальчич.

Погода в Украине 18 ноября

В субботу, 18 ноября, западные области Украины ждет неустойчивая и влажная погода. В течение суток будут осадки в виде снега, мокрого снега, кое-где с дождем. В Карпатах будет идти сильный снег. Стоит быть готовыми к тому, что местами будет налипание мокрого снега и туман, а на дорогах кое-где гололедица. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2...-3 градуса, днем 0...+5. В Карпатах в течение суток -5...0 градусов.

В северных областях переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...-4, днем +4...-1 градус.

В центральных областях нашей страны переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с, днем отдельные порывы, 15-17 м/с. Температура воздуха ночью +4. ..-1 градус, днем +2...+7.

В северных областях нашего государства и в Крыму ожидается неустойчивая погода, там будут идти дожди. В Одесской области и на юге Крыма сильные осадки. Ветер восточный, 9-14 м/с, порывы, 18-23 м/с. В Азовском море и в северо-западной части Черного моря шторм. Температура воздуха ночью +3...+8, днем +8...+13 градусов.

На востоке нашей страны будет переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...-2 градуса, днем +1...+6.

Погода в Украине 18 ноября
Погода в Украине 18 ноября / Укргидрометцентр

Погода в Украине 19 ноября

В воскресенье, 19 ноября, в западных областях переменная облачность, без осадков. Только во второй половине дня в Карпатах и на Закарпатье ожидается дождь с мокрым снегом. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -6...-1 градусов, днем +3...-2.

На севере нашего государства будет переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -6...-1 градусов, днем +2...-3.

На юге Украины ночью без осадков, днем снег, мокрый снег, местами с дождем. Кое-где будет налипать мокрый снег. Водителям стоит быть осторожными, ведь на дорогах будет гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, днем местами порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха в течение суток 0...+5 градусов.

В южных областях и в Крыму ожидаются сложные погодные условия. Пройдут сильные дожди, в Одесской области местами с мокрым снегом. Ветер северо-восточный, 9-14 м/с, порывы 17-22 м/с. В Азовском море и на северо-западе Черного моря удержится шторм. Температура воздуха +4...-1 градус, днем +2...+7. В Крыму в течение суток +7...+12 градусов.

В восточных областях ночью без осадков. Днем дождь, который будет переходить в снег. На Донетчине значительные осадки. Кое-где налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +3...-2 градуса, днем 0...+5.

Погода в Украине 19 ноября
Погода в Украине 19 ноября/ Укргидрометцентр

Погода в Украине

Ранее синоптик Игорь Кибальчич рассказал, что в Украину резко ворвется похолодание – налетит снег и придут морозы. Синоптик рассказал о погоде на неделю и отметил, что еще несколько дней будут относительно нехолодными, а потом погода в Украине резко изменится. В ряде областей вместо дождя уже будет идти мокрый снег.

Также ранее сообщалось, что в Украину идет ухудшение погоды – ударит мороз -5 градусов. Синоптик рассказала, что потепления до конца ноября уже не будет, и назвала дату, от которой температура воздуха будет опускаться до минусов.

Также синоптик Наталья Диденко назвала дату резкого похолодания. До минусовых температур воздуха осталось недолго. Надвигается резкое понижение температуры.

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