Сложный ребус для гениев: нужно угадать слово на рисунке за 15 секунд

Слово замаскировано картинками, символами и буквами. Отгадать его будет непросто.

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Нужно угадать слово на рисунке за 15 секунд/ коллаж: Главред, фото: Главред, unsplash.com

Ребусы – это еще один вид интеллектуальных загадок, который набирает популярность. В таких задачах слово, которое нужно разгадать, зашифровано с помощью картинок, букв, цифр и символов. Чтобы отыскать такое спрятанное слово, нужно будет разгадать тайный смысл, который заложен в каждый из элементов загадки.

Например, в следующем ребусе нужно разгадать слово, которое зашифровано в нескольких различных элементах, изображенных на картинке.

Чтобы понять, какое же слово имеется в виду, стоит разгадать значение каждого из элементов. При этом на разгадывание загадки дается всего 15 секунд, поэтому придется спешить.

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Напоминаем, что в ребусах запятая, апостроф или перевернутый апостроф означают, что от названия объекта, возле которого они стоят, нужно вычесть букву. Если такой символ стоит перед изображением объекта, то нужно вычесть букву от начала слова, если символ стоит после объекта – вычесть букву в конце слова. При этом количество таких символов указывает на то, сколько именно букв нужно убрать.

Попробуйте не отвлекаться ни на что другое, сосредоточиться только на этой задаче и выполнить ее максимально быстро. Вдруг вам это удастся даже быстрее, чем за 15 секунд.

Нужно угадать слово на рисунке за 15 секунд/ Главред

Если вам не удается разгадать ребус, даем небольшую подсказку: зашифрованное слово – это название города.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Зашифрованное на рисунке слово – Киев/ Главред

Ранее мы рассказывали о загадке, в которой вам нужно найти белого медведя за 7 секунд. У полярного медведя белая окраска меха, поэтому будет непросто заметить его среди белоснежных ледников.

Также ранее мы рассказывали о сложном ребусе, в котором надо угадать слово, зашифрованное в картинках. Чтобы разгадать ребус, нужно угадать спрятанное содержание отдельных картинок.

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