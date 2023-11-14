Нужно найти "странный" листочек за 8 секунд: лишь единицы справятся с задачей

Только люди с действительно острым взглядом смогут понять, какой именно листочек отличается от всех остальных.

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Нужно найти "странный" листочек за 8 секунд/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, Главред

Решение головоломок и оптических иллюзий, без сомнения, помогает улучшить внимательность и наблюдательность. В большинстве случаев распутывание таких загадок заставляет применять все свои навыки и неординарно мыслить. Для того, чтобы увидеть истинный ответ в таких задачах, придется выйти из своей "зоны комфорта" и взглянуть на загадку с другой стороны.

Следующее задание заключается в том, что нужно отыскать среди большого количества желтых листочков лишь один, который отличается от всех остальных.

На решение этой задачи дается всего 8 секунд, поэтому придется спешить. Если вы хотите успеть уложиться в этот короткий промежуток времени, нужно будет не отвлекаться ни на что другое, а сосредоточиться лишь на этом задании.

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Мы видим на картинке много осенних пожелтевших листочков, которые расположены в строки и столбцы. На первый взгляд все они одинаковые. Однако не стоит сразу верить своим глазам, ведь при более внимательном и тщательном рассмотрении рисунка можно заметить, что один листик не такой, как все остальные.

Удастся ли вам отыскать "странный" листик, и еще и уложиться всего в 8 секунд? Готовы ли вы бросить себе такой вызов?

Нужно найти "странный" листочек за 8 секунд/ Главред

Если вам не удается разгадать такую загадку, даем небольшую подсказку – нужно искать листок, который имеет не такую окраску, как все остальные.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Один листок отличается от других оттенком цвета/ Главред

Ранее мы рассказывали об оптической иллюзии, в которой надо найти полярного медведя за 7 секунд. У полярного медведя белая окраска меха, поэтому будет непросто заметить его среди белоснежных ледников.

Также ранее мы рассказывали о сложном ребусе, в котором надо угадать слово, зашифрованное в картинках. Чтобы разгадать ребус, нужно угадать спрятанное содержание отдельных картинок.

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