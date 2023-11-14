Почему нельзя говорить "льготи": есть только один правильный вариант этого слова

Вместо суржикового слова, которое образовалось от прямого перевода с русского языка, нужно использовать единственное правильное слово.

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Почему нельзя говорить "льготи"/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Приходилось ли вам слышать в разговорах с родными или знакомыми слово "льготи"? Под таким термином понимают ряд преимуществ, которые предоставляются части граждан согласно законодательству. К таким преимуществам относятся выплата определенных средств или предоставление другой помощи, освобождение от определенных налогов, оплата обучения из государственного или местного бюджетов и тому подобное.

В законодательстве предусмотрено, какие именно группы людей могут рассчитывать на такую помощь от государства. Например, сюда относятся участники боевых действий, многодетные или малообеспеченные семьи, граждане, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы и другие. Но когда обсуждается тема получения такой помощи, на самом деле в украинском языке неправильно использовать слово "льготи".

"Льготи" – это суржик, который образовался от прямого перевода слова с русского языка. Как отмечается в словаре "украинского" суржика "Антисуржик", вместо слова "льготи" нужно говорить "пільги".

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Итак, правильно будет говорить: "Мій знайомий має право на таку пільгу, тому що він брав участь у бойових діях", или "Моя двоюрідна сестра – з багатодітної сім’ї, тому по закону може користуватися такою пільгою".

В Академическом толковом словаре украинского языка (СУМ) дается такое объяснение слова "пільга" – это "полное или частичное освобождение от соблюдения установленных законом общих правил, выполнения каких-либо обязанностей".

Но интересно, что слово "пільга" может использоваться и в переносном значении: "робити" или "давати пільгу" означает великодушно и не слишком строго относиться к чьей-либо вине. Например, "Вона ж так старалася, тому треба їй дати пільгу і пробачити помилку, яку вона зробила раніше".

Ранее мы рассказывали, почему нельзя говорить "знімати квартиру". Вместо неправильной суржиковой фразы нужно использовать другой правильный вариант.

Также ранее мы рассказывали, почему неправильно говорить "часи". Нередко в разговорах с другими людьми можно услышать, что используется неправильное название этого предмета.

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