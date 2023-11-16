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Нужно найти утку на картинке за 10 секунд: лишь единицы справятся с загадкой

Алёна Воронина
16 ноября 2023, 12:44
Заметить пернатого, который очень хорошо спрятался – непростая задача.
Утка, оптическая иллюстрация
Нужно найти утку на картинке за 10 секунд/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Если регулярно разгадывать различные головоломки, оптические иллюзии и ребусы, то уже очень скоро можно заметить, как легко это будет вам удаваться. Ведь постоянные тренировки облегчают процесс разгадывания в будущем. Мозг человека любит такие интеллектуальные "тренировки" и обязательно отблагодарит вас улучшением внимательности и укреплением ваших навыков в решении сложных задач.

Следующая загадка "подчинится" не каждому – нужно будет отыскать на картинке утку, которая очень хорошо спряталась.

К тому же, задание нужно выполнить всего за 10 секунд. Уверены ли вы, что сможете справиться с такой задачей насколько быстро?

видео дня

Чтобы успеть найти разгадку до того, как ваш таймер будет вам сигнализировать, что время уже истекло, придется максимально сосредоточиться на задании и не отвлекаться ни на что другое. Попробуйте уложиться в 10 секунд. В то же время стоит помнить, что уложиться в предложенное время – это не главное. Поэтому если вам не удается найти разгадку так быстро, расстраиваться не стоит. Просто продолжайте поиски, не обращая внимание на время.

Но если вы хотите усложнить себе задачу, тогда на время стоит обращать внимание. Таким образом, например, можно устроить соревнование с родными или друзьями: каждый из вас должен засечь время, за которое решит эту задачу, а затем вы сравните это время и определите победителя. Интересно будет даже придумать, какой символический приз получит победитель.

Оптическая иллюзия
Нужно найти утку на картинке за 10 секунд/ unsplash.com

Если вам не удается найти утку на картинке, даем небольшую подсказку – внимательно осмотрите участок внизу у лестницы возле правого края картинки.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Оптическая иллюзия
Утка спрятана возле правого края картинки/ unsplash.com

Ранее мы рассказывали о ребусе, в котором нужно угадать слово на рисунке за 15 секунд. Слово замаскировано картинками, символами и буквами. Отгадать его будет непросто.

Также ранее мы рассказывали об оптической иллюзии, в которой нужно найти "странный" листочек за 8 секунд. Только люди с действительно острым взглядом смогут понять, какой именно листочек отличается от всех остальных.

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интересные новости оптическая иллюзия головоломки задача на логику
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