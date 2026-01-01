Укр
Цены перестанут расти: какой популярный продукт начнет дешеветь уже в январе

Юрий Берендий
1 января 2026, 14:24
Эксперт рассказал, как менялись цены на мясо в течение года и чего ожидать от стоимости свинины после зимних праздников.
Цены на свинину - как с изменятся цены на мясо после Нового года

О чем сказал Марчук:

  • Сейчас цена на свинину в Украине остается стабильной
  • После Нового года стоит ожидать уменьшения цены

Цены на свинину в Украине в течение начала зимы находились на стабильном уровне с незначительным подорожанием перед Новым годом. Однако, уже в начале 2026 года стоит ожидать определенного спада. Об этом в интервью Главреду рассказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

"На мясную продукцию у нас сейчас более-менее стабильная цена. Цены на свинину несколько выросли в течение года, а накануне зимних праздников еще немного подскочили", - отметил он.

Марчук отметил, что во второй половине января, скорее всего, стоимость свинины перестанет расти и может даже начать снижаться.

Как изменится цена на мясо в 2026 году - прогноз эксперта

Как писал Главред, в январе 2026 года на украинском рынке мяса и мясной продукции прогнозируется традиционное сезонное повышение цен, вызванное ростом спроса. По оценкам аналитика ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Максима Гопки, подорожание может составить около 5-7%.

Он также отметил, что цены на свинину, вероятно, будут оставаться более-менее стабильными благодаря импортным поставкам, которые покрывают внутренний спрос, тогда как стоимость говядины может и дальше расти из-за недостатка поголовья.

"Несмотря на достаточное предложение животного белка на внутреннем рынке, на конечную стоимость продукции будут давить отключения электроэнергии и постепенное увеличение стоимости кормов, в частности подсолнечного шрота, что непосредственно влияет на себестоимость курятины", - добавляет он.

Почему растут цены на продукты в Украине
Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

Цены на продукты в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, после периода рекордно дешевых овощей борщевого набора, ставшего возможным благодаря хорошему урожаю и мягкой погоде, после Нового года следует готовиться к заметному повышению их стоимости, отметил заместитель главы Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

С началом января в украинских супермаркетах подорожает ряд популярных товаров, среди которых и подсолнечное масло, сообщил экономист Владимир Чиж.

В то же время после праздничного ажиотажа потребителей ожидают и положительные изменения, ведь несмотря на общую тенденцию к росту цен, в январе и феврале 2026 года молочная продукция может существенно подешеветь, прогнозирует Денис Марчук.

О персоне: Денис Марчук

Денис Марчук - это заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета, руководитель Центрального аппарата Аграрной партии Украины (2016 г.), заместитель председателя Аграрной партии Украины (2016-2017 гг.). В 2015 году координатор проекта "Аналитическая платформа АПК".

Цены на продукты в Украине после Нового года: Марчук – о том, что и на сколько подорожает в январе
