Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

Цены рванут вверх: как изменится стоимость борщевого набора в 2026 году

Юрий Берендий
1 января 2026, 02:26
78
Эксперт объяснил, почему овощи борщевого набора сейчас значительно подешевели, а также при каких условиях и когда цены могут снова пойти вверх.
Цены рванут вверх: как изменится стоимость борщевого набора в 2026 году
Как изменится стоимость борщевого набора в 2026 году / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Вкратце:

  • Ряд овощей борщевого набора сейчас стоят на 80% дешевле, чем в предыдущий год
  • С конца февраля 2026 года стоит ожидать подорожания борщевого набора

После рекордно низких цен на овощи борщевого набора, вызванных удачным урожаем и мягкими погодными условиями после Нового года стоит ожидать их значительного подорожания. Об этом в интервью Главреду рассказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

Он пояснил, что длительный период благоприятной погоды с плюсовыми температурами днем позволил уменьшить расходы на хранение овощей, а вместе с хорошим урожаем это привело к существенному снижению цен по сравнению с прошлым годом. В частности, белокочанная капуста, свекла, морковь и другие овощи сейчас стоят примерно на 80% дешевле, чем в прошлом году.

видео дня

"Впрочем, во время морозов, когда хранение овощей потребует подключения дополнительных источников энергии в условиях длительных отключений света, цены на овощи могут начать расти. Условно говоря, если в январе будут сильные морозы, овощи несколько подорожают; если же морозов не будет, цены будут более-менее стабильными", - указал он.

В то же время Марчук отметил, что в конце февраля или в начале весны цены неизбежно начнут расти, ведь во время хранения продукция постепенно будет терять товарный вид, качественного предложения на складах станет меньше, что подтолкнет вверх стоимость овощей борщевого набора.

"В зависимости от количества предложения цены на овощи в это время подскочат на 10-20%", - резюмирует он.

Почему растут цены на продукты в Украине
Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

Какие продукты начнут дорожать с января - прогноз эксперта

Как писал Главред, в январе 2026 года на украинском рынке мяса и мясной продукции прогнозируется традиционный сезонный рост цен. Причиной станет повышенный спрос, характерный для этого периода, что может повлечь подорожание в среднем на 5-7%. Об этом сообщил аналитик ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Максим Гопка.

Он отметил, что цены на свинину будут оставаться относительно стабильными благодаря импортным поставкам, которые покрывают внутренний спрос. Зато стоимость говядины, вероятно, и в дальнейшем будет расти вместе с другими видами мяса из-за недостатка поголовья.

"Несмотря на достаточное предложение животного белка на внутреннем рынке, на конечную стоимость продукции будут давить отключения электроэнергии и постепенное увеличение стоимости кормов, в частности подсолнечного шрота, что непосредственно влияет на себестоимость курятины", - добавляет он.

Цены на продукты в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, после праздничного спроса ситуация в украинских магазинах может измениться к лучшему. Хотя общая тенденция к подорожанию будет сохраняться, в январе и феврале 2026 года ожидается заметное снижение цен на молочную продукцию. Об этом сообщил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

В то же время в Украине фиксируют очередное повышение стоимости огурцов. Основной причиной роста цен стало ограниченное предложение со стороны импортных поставщиков. По данным аналитиков проекта EastFruit, тепличные огурцы сейчас продают в пределах 110-140 гривен за килограмм, что в среднем на пятую часть дороже, чем неделю назад.

После новогодних праздников также прогнозируется дальнейшее подорожание куриных яиц - примерно на 10%. Причины такого роста стоимости объяснил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

Другие новости:

О персоне: Денис Марчук

Денис Марчук - это заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета, руководитель Центрального аппарата Аграрной партии Украины (2016 г.), заместитель председателя Аграрной партии Украины (2016-2017 гг.). В 2015 году координатор проекта "Аналитическая платформа АПК".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

цены на продукты Денис Марчук
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Под ударом энергетика: РФ цинично атаковала Одесскую область за несколько минут до Нового года

Под ударом энергетика: РФ цинично атаковала Одесскую область за несколько минут до Нового года

01:26Украина
Мы хотим окончания войны, но не окончания Украины: новогоднее обращение Зеленского

Мы хотим окончания войны, но не окончания Украины: новогоднее обращение Зеленского

23:47Украина
Трамп "набросился" на Путина из-за лжи об атаке Украины на его резиденцию

Трамп "набросился" на Путина из-за лжи об атаке Украины на его резиденцию

22:16Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 31 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 31 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

По всей Украине усиливают патрули с участием военных и полиции: в чем причина

По всей Украине усиливают патрули с участием военных и полиции: в чем причина

С Новым годом 2026: красивые поздравления в прозе и стихах и картинки

С Новым годом 2026: красивые поздравления в прозе и стихах и картинки

Часть украинцев могут не отключать от света: Кабмин готовит важное решение

Часть украинцев могут не отключать от света: Кабмин готовит важное решение

Неудачи останутся в 2025 году: какие знаки зодиака скоро начнут новую жизнь

Неудачи останутся в 2025 году: какие знаки зодиака скоро начнут новую жизнь

Последние новости

03:30

Белые или коричневые: какие яйца действительно лучше и полезнее

02:46

Опасно для труб: какой алкоголь нельзя выливать в раковину

02:26

Цены рванут вверх: как изменится стоимость борщевого набора в 2026 году

01:55

Что на самом деле означают цифры на батарее: простой способ сэкономить на отоплении

01:30

"Это такая ревность": Бурмака раскрыла детали отношений с загадочным возлюбленным

Цены на продукты в Украине после Нового года: Марчук – о том, что и на сколько подорожает в январеЦены на продукты в Украине после Нового года: Марчук – о том, что и на сколько подорожает в январе
01:26

Под ударом энергетика: РФ цинично атаковала Одесскую область за несколько минут до Нового года

31 декабря, среда
23:47

Мы хотим окончания войны, но не окончания Украины: новогоднее обращение Зеленского

23:37

Какой популярный продукт смертелен для кота - удивит даже опытных хозяевВидео

22:51

Даже Toyota уже не та: какие модели авто ни в коем случае не стоит покупать

Реклама
22:17

Цена порадует украинцев уже в январе - какая категория продуктов подешевеет на 10-15%

22:16

Трамп "набросился" на Путина из-за лжи об атаке Украины на его резиденцию

22:13

В "Щедрике" скрыто праукраинское слово - историк раскрыл его забытое значениеВидео

21:33

За часы до Нового года: РФ ударила по многоэтажке в Запорожье, что известно

21:15

С XVIII носил имя российской императрицы - какой город Украины сменил пять названий

20:59

Сырский раскрыл, сколько оккупантов украинские воины обезвредили в 2025 году

20:02

В Украине после Нового года резко перепишут цены на яйца - сколько будут стоить

19:52

Враг активно штурмует село на Запорожье и пытается полностью оккупировать его

19:36

Почти сутки без света - в Киеве могут ужесточить графики отключений, какая причина

19:35

Почему 1 января нельзя долго спать: какой церковный праздник

19:30

Россияне прорвались и наступают на Сумщине: в ВСУ рассказали о ситуации

Реклама
19:15

Отключение света 1 января: в Укрэнерго рассказали, будут ли ограничения в четверг

19:10

В Украине нет области – Донбасс: что хочет Путинмнение

18:42

Украинец нашел на своем огороде уникальное сокровище времен Руси — что там былоВидео

18:33

"Верим в мир": Зеленский с женой поздравили украинцев с Новым годом

18:32

Победительница "Холостяка" Надин рассказала о страданиях

18:14

В огне НПЗ, терминалы и базы РФ: Силы обороны провели серию точных ударовВидео

18:13

"ПОШТОРГ": как работает компания, какие товары предлагает и что нужно знать покупателю новости компании

18:00

Естественная красота: Екатерина Усик показала, как выглядит с утра без макияжа

17:45

18 часов без света и блэкаут: какие регионы в 2026 году могут остаться без электричества

17:28

"Еле откачали": Кадырова срочно госпитализировали в Москве, что известно

17:28

Россия могла бы нанести удар по резиденции Зеленского – Лукашенко

17:21

Влюбленные Даниэль Салем и Lida Lee приняли серьезное решение - детали

17:20

"Звучали оскорбления из-за национальности": В Польше группа нападавших жестоко избила украинца

16:57

Доллар и евро резко подешевели в начале года: новый курс валют на 1 января

16:27

"Мы хотим устроить бой": Усик назвал сроки нового поединка

15:46

Трамп обозвал Келлога "идиотом" из-за слов о Зеленском - что он сказал

15:34

"Нож в сердце": близкий друг Каменских раскрыл истинное желание пары

15:32

Жизнь трех знаков зодиака резко изменится к лучшему: к кому идет счастье

14:57

Больные и безграмотные: Коордштаб впервые назвал число пленных россиян в Украине

14:55

За день до Нового года цены рванули вверх: в Укране подорожали базовые продукты

Реклама
14:52

Украинцам объяснили, почему не стоит говорить "с прошедшим" и "с наступающим"

14:31

Высыхает на глазах: 82-летняя Регина Дубовицкая напугала Сеть

13:50

Очень вкусная закуска за 15 минут: рецепт бюджетного рулета на Новый год

13:49

В США весь 2025 год шла внутренняя война за Украину – NYT

13:46

Ирина Билык заинтриговала переменами: "Билык - это любовь"

13:15

Курс доллара в январе 2026: банкир ответил, ждать ли сюрпризов в начале года

13:13

"Мира нам всем": знаменитости поздравили читателей Главреда с Новым годом

12:54

Страны Европы могут разместить в Украине тысячи военных – подробности

12:41

Погодный удар под Новый год: Украину накрыли морозы, метели и сильный ветер

12:39

"Не захлебнитесь": Елена Мозговая дерзко приструнила хейтеров

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинФилипп КиркоровНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракКейт Миддлтон
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять