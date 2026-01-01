Цены рванут вверх: как изменится стоимость борщевого набора в 2026 году

Эксперт объяснил, почему овощи борщевого набора сейчас значительно подешевели, а также при каких условиях и когда цены могут снова пойти вверх.

Как изменится стоимость борщевого набора в 2026 году / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Ряд овощей борщевого набора сейчас стоят на 80% дешевле, чем в предыдущий год

С конца февраля 2026 года стоит ожидать подорожания борщевого набора

После рекордно низких цен на овощи борщевого набора, вызванных удачным урожаем и мягкими погодными условиями после Нового года стоит ожидать их значительного подорожания. Об этом в интервью Главреду рассказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

Он пояснил, что длительный период благоприятной погоды с плюсовыми температурами днем позволил уменьшить расходы на хранение овощей, а вместе с хорошим урожаем это привело к существенному снижению цен по сравнению с прошлым годом. В частности, белокочанная капуста, свекла, морковь и другие овощи сейчас стоят примерно на 80% дешевле, чем в прошлом году.

"Впрочем, во время морозов, когда хранение овощей потребует подключения дополнительных источников энергии в условиях длительных отключений света, цены на овощи могут начать расти. Условно говоря, если в январе будут сильные морозы, овощи несколько подорожают; если же морозов не будет, цены будут более-менее стабильными", - указал он.

В то же время Марчук отметил, что в конце февраля или в начале весны цены неизбежно начнут расти, ведь во время хранения продукция постепенно будет терять товарный вид, качественного предложения на складах станет меньше, что подтолкнет вверх стоимость овощей борщевого набора.

"В зависимости от количества предложения цены на овощи в это время подскочат на 10-20%", - резюмирует он.

Какие продукты начнут дорожать с января - прогноз эксперта

Как писал Главред, в январе 2026 года на украинском рынке мяса и мясной продукции прогнозируется традиционный сезонный рост цен. Причиной станет повышенный спрос, характерный для этого периода, что может повлечь подорожание в среднем на 5-7%. Об этом сообщил аналитик ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Максим Гопка.

Он отметил, что цены на свинину будут оставаться относительно стабильными благодаря импортным поставкам, которые покрывают внутренний спрос. Зато стоимость говядины, вероятно, и в дальнейшем будет расти вместе с другими видами мяса из-за недостатка поголовья.

"Несмотря на достаточное предложение животного белка на внутреннем рынке, на конечную стоимость продукции будут давить отключения электроэнергии и постепенное увеличение стоимости кормов, в частности подсолнечного шрота, что непосредственно влияет на себестоимость курятины", - добавляет он.

Напомним, как ранее сообщал Главред, после праздничного спроса ситуация в украинских магазинах может измениться к лучшему. Хотя общая тенденция к подорожанию будет сохраняться, в январе и феврале 2026 года ожидается заметное снижение цен на молочную продукцию. Об этом сообщил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

В то же время в Украине фиксируют очередное повышение стоимости огурцов. Основной причиной роста цен стало ограниченное предложение со стороны импортных поставщиков. По данным аналитиков проекта EastFruit, тепличные огурцы сейчас продают в пределах 110-140 гривен за килограмм, что в среднем на пятую часть дороже, чем неделю назад.

После новогодних праздников также прогнозируется дальнейшее подорожание куриных яиц - примерно на 10%. Причины такого роста стоимости объяснил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

О персоне: Денис Марчук Денис Марчук - это заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета, руководитель Центрального аппарата Аграрной партии Украины (2016 г.), заместитель председателя Аграрной партии Украины (2016-2017 гг.). В 2015 году координатор проекта "Аналитическая платформа АПК".

