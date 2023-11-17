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Будет мороз -14: синоптик назвала дату, когда будет свирепствовать сильнейший холод

Алёна Воронина
17 ноября 2023, 20:55
Холоднее станет уже на выходных, но в один день на следующей неделе резко ударит лютый мороз.

Погода, зима, снег
Синоптик назвала дату, когда будет свирепствовать сильнейший холод/ unsplash.com

Погода в Украине скоро будет с сильными морозами. Уже на следующей неделе Украину накроют сильные холода.

Температура воздуха опустится до минусовых значений сначала в ночную пору – она будет держаться на уровне от нуля до минус шести градусов. Но на северо-востоке страны ночью будет еще холоднее – там температура будет держаться на уровне 8-14 градусов мороза. Такие показатели будут наблюдаться на 22 ноября. Об этом рассказала синоптик Наталья Голеня в интервью для радио NV.

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Также она уточнила, что после 22 ноября мороз может еще больше усилиться. Так, он может стать сильнее в период с 23 по 25 ноября.

Синоптик отметила, что для ноября такие погодные условия не являются диковинкой. Но учитывая то, что до этого момента преобладала в основном теплая погода, то такое существенное и резкое похолодание в определенной степени может стать неожиданностью.

Также Наталья Голеня рассказала, что погода будет холоднее уже на этих выходных, 18 и 19 ноября. Над Черным морем образуется циклон, который в субботу, 18 ноября, усложнит погоду в западных областях Украины. В воскресенье, 19 ноября, на юге нашего государства будут осадки, но преимущественно в виде дождя.

"20 ноября в восточной части будет мокрый снег и образование снежного покрова. Таким образом большая часть территории будет под воздействием циклона и также будут ветры опасной силы (15-20 метров в секунду). На юго-востоке 19 ноября может быть местами и до 25 метров в секунду. Таким образом погода осложнится тем, что там, где будет снежный покров, на дорогах гололедица, будет усложняться движение транспорта", – отметила синоптик.

Погода в Киеве на две недели
Погода в Киеве на две недели/ meteoprog

Кто такая Наталья Голеня

Наталья Голеня - синоптик, метеоролог, заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра.

Погода в Украине

Ранее синоптик Игорь Кибальчич рассказал, что в Украину врывается зимняя погода. В выходные, 18 и 19 ноября, температура воздуха станет морозной, в большей части областей выпадет снег и будет гололедица.

Также ранее сообщалось, что в Украину идет ухудшение погоды – ударит мороз -5 градусов. Синоптик рассказала, что потепления до конца ноября уже не будет, и назвала дату, от которой температура воздуха будет опускаться до минусов.

Также синоптик Наталья Диденко назвала дату резкого похолодания. До минусовых температур воздуха осталось недолго. Надвигается резкое понижение температуры.

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