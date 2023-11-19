Влупит 6-градусный мороз: снег и гололедица будет почти по всей Украине

Синоптики предупреждают о том, что 20 ноября во многих областях будут сильные порывы ветра.

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Прогноз погоды в Украине 20 ноября / фото: pexels

Погода в Украине 20 ноября будет снежной. Во многих областях синоптики прогнозируют сильные порывы ветра. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На территории южных и восточных областей порывы ветра будут 15-20 м/с.

По данным синоптика Наталки Диденко, снег впервые за этот сезон будет даже в Одессе. Но середина следующей недели будет еще холоднее.

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Прогноз погоды в Украине 20 ноября / фото: ventusky

Погода 20 ноября

В Украине 20 ноября будет облачно с прояснениями. Синоптики прогнозируют снег и гололедицу в западных, восточных, центральных и южных областях. Ветер в этот день будет преимущественно северный со скоростью 7-12 м/с. Синоптики также прогнозируют порывы ветра.

"Температура ночью 1-6° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла; на Закарпатье, Прикарпатье, юге и юго-востоке страны ночью около 0°, днем 2-7° тепла", - говорится в сообщении.

В Украине ударит -4

По данным meteoprog, 20 ноября Украину засыплет снегом. Самая низкая температура воздуха будет на территории Черниговской области. Там температура воздуха опустится до -4...+ 1 градуса тепла. Теплее всего будет в Луганской области. Там температура воздуха повысится до 0-6 градусов тепла.

Прогноз погоды в Украине 20 ноября / фото: meteoprog

Погода 20 ноября в Киеве

В Киеве 20 ноября будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. В этот день ветер будет северный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура ночью 1-6° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла; по Киеву ночью 2-4° мороза, днем около 0°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине 20 ноября / фото: meteoprog

Какой может быть погода в Украине зимой

Метеоролог Вазира Мартазинова рассказала, какой может быть погода на Новый год 2024. Ноябрь и декабрь особо не будут отличаться от прошлогодних. По ее словам, январь 2024 года в Украине будет малоснежным, осадков практически не будет.

Синоптик Наталья Птуха также рассказала, что этой зимой будет меньше холодов и другие "сюрпризы". Температура воздуха зимой будет выше нормы. А сам период холодов будет короче.

Синоптики также дали прогноз погоды в Украине на зиму 2023-2024 и рассказали, что мороз ворвется в страну уже с 1 декабря. Синоптики прогнозируют, что эта зима будет достаточно сухой и осадков практически не ожидается.

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