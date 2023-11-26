В Украину несется снежный шторм и ударит дикий мороз: синоптик назвал даты

Погода в январе будет не сильно радостной в Украине. Народный синоптик рассказал Главреду, когда ждать сильного мороза.

https://glavred.info/synoptic/v-ukrainu-nesetsya-snezhnyy-shtorm-i-udarit-dikiy-moroz-sinoptik-nazval-daty-10519888.html Ссылка скопирована

Погода в Украине, когда ударят морозы / Коллаж Главред, фото pixabay, depositphotos.com/ua

Погода в Украине этой зимой будет очень неприятной. Как рассказал народный синоптик Станислав Щедрин в интервью Главреду, зима будет сильно отличаться от прошлогодней.

"В своих прогнозах я ориентируюсь на фактор. Если осень была теплая, зима будет холодной и снежной. Зима 2024 будет очень отличаться от прошлогодней зимней поры года", - заявил Щедрин Главреду.

Синоптик прогнозирует, что в Украине можно ожидать морозы -20 градусов уже в первый месяц 2024 года.

видео дня

"На мой взгляд, зима будет тяжелой. В течение всей зимы будет снежить. Будет очень много снега и довольно низкие температуры. Как я уже говорил, вторая декада января и первая половина февраля будет с низкими температурами. В дневной период ожидается температура в пределах -10 -15 градусов мороза. Морозы -20 будут, но в ночной период", - отметил Щедрин.

При этом в Украине первая декада января будет не такой морозной, сообщил синоптик.

"Первая декада января будет довольно теплой. Я думаю, с температурой где-то в пределах +2 +4 в дневной период, и 0 -2 в ночной", - добавил он.

Кто такой Станислав Щедрин Стас Щедрин – украинский народный синоптик из Кропивницкого. Дает долгосрочные и краткосрочные прогнозы погоды в Украине. Сотрудничает с рядом ведущих общенациональных изданий.

Погода в Украине - прогноз

Ранее украинцев предупредили о серьезной непогоде в ближайшие дни. В пресс-службе ГСЧС предупредили о гололедице, метели и приросте снежного покрова до 50 сантиметров. 26 и 27 ноября сильные снегопады можно ожидать в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской области и Одесской областях.

Также раньше синоптик назвала дату мощного циклона, когда налетят метели, ветер и ледяной дождь. По словам Натальи Диденко, погода в Украине станет еще сложнее в два дня конца месяца – 26 и 27 ноября. В эти дни в наше государство придет циклон, погода резко ухудшится и удивит неприятными метеорологическими явлениями.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.