В Украину несется снежный шторм и ударит дикий мороз: синоптик назвал даты

Погода в Украине этой зимой будет очень неприятной. Как рассказал народный синоптик Станислав Щедрин в интервью Главреду, зима будет сильно отличаться от прошлогодней.
"В своих прогнозах я ориентируюсь на фактор. Если осень была теплая, зима будет холодной и снежной. Зима 2024 будет очень отличаться от прошлогодней зимней поры года", - заявил Щедрин Главреду.
Синоптик прогнозирует, что в Украине можно ожидать морозы -20 градусов уже в первый месяц 2024 года.
"На мой взгляд, зима будет тяжелой. В течение всей зимы будет снежить. Будет очень много снега и довольно низкие температуры. Как я уже говорил, вторая декада января и первая половина февраля будет с низкими температурами. В дневной период ожидается температура в пределах -10 -15 градусов мороза. Морозы -20 будут, но в ночной период", - отметил Щедрин.
При этом в Украине первая декада января будет не такой морозной, сообщил синоптик.
"Первая декада января будет довольно теплой. Я думаю, с температурой где-то в пределах +2 +4 в дневной период, и 0 -2 в ночной", - добавил он.
Кто такой Станислав Щедрин
Стас Щедрин – украинский народный синоптик из Кропивницкого. Дает долгосрочные и краткосрочные прогнозы погоды в Украине. Сотрудничает с рядом ведущих общенациональных изданий.
Погода в Украине - прогноз
Ранее украинцев предупредили о серьезной непогоде в ближайшие дни. В пресс-службе ГСЧС предупредили о гололедице, метели и приросте снежного покрова до 50 сантиметров. 26 и 27 ноября сильные снегопады можно ожидать в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской области и Одесской областях.
Также раньше синоптик назвала дату мощного циклона, когда налетят метели, ветер и ледяной дождь. По словам Натальи Диденко, погода в Украине станет еще сложнее в два дня конца месяца – 26 и 27 ноября. В эти дни в наше государство придет циклон, погода резко ухудшится и удивит неприятными метеорологическими явлениями.
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