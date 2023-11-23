Налетят метели, ветер и ледяной дождь: синоптик назвала дату мощного циклона

В Украину идет мощный циклон. Синоптик предупредила, в какие дни будут заметать мощные метели и налетит штормовой ветер.

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Погода в Украине – налетят метели, ветер и ледяной дождь/ unsplash.com

Погода в Украине станет еще сложнее в два дня конца месяца – 26 и 27 ноября. В эти дни в наше государство придет циклон, погода резко ухудшится и удивит неприятными метеорологическими явлениями.

Стоит быть готовыми к ледяному дождю, мокрому снегу, метелям и кое-где штормовому ветру. Таким прогнозом погоды поделилась синоптик Наталья Диденко.

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"Начинаю с прогноза на воскресенье-понедельник. К нам приедет вновь активный циклон с юго-запада. И если раньше это был преимущественно дождь и ветер, то на этот раз погодные условия станут ощутимо сложнее. Ожидается мокрый снег, снег, метели, при более высокой температуре воздуха ледяной дождь, налипание мокрого снега, гололед", – рассказала Диденко.

Она отметила, что также будет сильный ветер до штормовых порывов. Синоптик призвала в эти два дня быть осторожными из-за ухудшения погодных условий.

"Пожалуйста, не игнорируйте этот прогноз на 26-27 ноября. Подготовьте лопатки в автомобиле, себе подходящую одежду, обувь и профилактические лекарства от реакций на безумные скачки погоды. Такая погода не должна застать нас врасплох – мы же это проходили много раз", – подчеркнула Наталья Диденко.

А вот перед этим похолоданием будет два дня потепления – в пятницу и субботу, 24 и 25 ноября. В эти два дня успеет растаять снег, выпавший в минувшие несколько дней, говорит синоптик.

Погода в Украине 26 ноября/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 27 ноября/ Укргидрометцентр

Погода в Украине

Ранее сообщалось, что синоптик назвала самый холодный день конца осени. В Украину сунется новый атмосферный фронт. Кое-где скорость ветра будет достигать 25-30 м/с, а морозы в двух областях будут до -14 градусов.

Также ранее синоптики сообщили, что в Украину на два дня придет потепление. Синоптик Наталья Диденко рассказала, что потепление будет в пятницу и субботу, 24 и 25 ноября. Температура воздуха ненадолго поднимется.

Ранее синоптик Игорь Кибальчич предупредил, что в Украине повалит сильный снег, и сказал, в каких областях будет -14, а в каких +11 градусов. В части областей сформируется снежный покров и будут морозы, но в некоторых регионах температура будет достаточно теплой.

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