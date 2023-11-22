Ветер 30 м/с и сильные морозы: синоптик назвала самый холодный день конца осени

В Украину сунется новый атмосферный фронт. Кое-где скорость ветра будет достигать 25-30 м/с, а морозы в двух областях будут до -14 градусов.

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Погода в Украине – синоптик назвала самый холодный день конца осени/ unsplash.com

Погода в Украине в ближайшие дни станет еще холоднее, придут более сильные морозы и большинство областей будет засыпать снегом. Самым холодным днем в ближайшее время будет четверг, 23 ноября. В этот день в ряде областей будет усиливаться ветер и будут метели.

Таким прогнозом погоды поделилась представительница Гидрометцентра Украины, синоптик Наталья Птуха, сообщает NV. Она отметила, что 23 ноября днем в северных и северо-западных областях будут осадки преимущественно в виде снега и мокрого снега.

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"Также могут быть метели – это уже будет поступать атмосферный фронт. Украина попадет под действие циклона, который из Скандинавии будет к нам поступать. Соответственно, 23-24 ноября будет усиление ветра, но 23-го температура самая низкая. Поэтому осадки, которые будут идти вместе с ветром, будут преобладать в виде снега и мокрого снега в тех областях, которые я отметила – северные и северо-западные", – рассказала синоптик.

В пятницу, 24 ноября, будут осадки преимущественно в виде снега. Стоит быть осторожными на дорогах, потому что там будет гололедица, кроме юга нашего государства.

Также синоптик обратила внимание, что стоит быть готовыми к сильному ветру. В среду, 22 ноября, может начаться усиление ветра на юге нашей страны, далее такое явление пройдет через южные области в восточном направлении. Но еще более сильные ветры будут 23 ноября.

"А вот 23 ноября уже с северо-запада будет приближаться атмосферный фронт и, соответственно, порывы ветра 15-22 м/с, в Карпатах – даже 25-30 м/с", – отметила Наталья Птуха.

Погода в Украине 23 ноября/ Укргидрометцентр

24 ноября в западных, северных и восточных областях будет небольшой дождь и мокрый снег, а остальная территория без осадков. Атмосферный фронт отойдет 25 ноября – будет меньше осадков, но в западных областях еще останется дождь и мокрый снег.

"24-го температура несколько повысится. Уже пройдет фронт, соответственно, воздушные потоки будут преобладать не северные и северо-западные, а уже с южной составляющей, то есть юго-западные, поэтому температура несколько повысится с пятницы, 24 ноября. Но мы будем оставаться в поле пониженного давления, поэтому в дальнейшем возможны осадки, преимущественно в виде дождя, но в северных областях еще могут быть кое-где с мокрым снегом", – рассказала синоптик.

Она отметила, что по центральным и юго-восточным областям, а также на Днепропетровщине немного растает снег, в то же время на западе снежный покров более-менее будет удерживаться.

Погода в Украине 24 ноября/ Укргидрометцентр

Погода в Украине

Ранее синоптики сообщили, что в Украину на два дня придет потепление. Синоптик Наталья Диденко рассказала, что потепление будет в пятницу и субботу, 24 и 25 ноября. Температура воздуха ненадолго поднимется.

Ранее синоптик Игорь Кибальчич предупредил, что в Украине повалит сильный снег, и сказал, в каких областях будет -14, а в каких +11 градусов. В части областей сформируется снежный покров и будут морозы, но в некоторых регионах температура будет достаточно теплой.

Также синоптик Наталья Диденко назвала дату резкого похолодания. До минусовых температур воздуха осталось недолго. Надвигается резкое понижение температуры.

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