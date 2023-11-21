Морозы будут недолго: в Украину на два дня придет потепление

Синоптик назвала даты потепления в Украине. Температура воздуха ненадолго поднимется.

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Погода в Украине – на два дня придет потепление/ unsplash.com

Погода в Украине в ближайшие дни будет морозной и с осадками. В четверг, 23 ноября, морозы еще больше усилятся.

Но после усиления минусовых температур на два дня придет потепление. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

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Потепление будет в пятницу и субботу, 24 и 25 ноября. В то же время синоптик отмечает, что после двух дней потепления снова резко похолодает, а вместе с этим придет также дождь, мокрый снег и сильный ветер.

"В ночь на 23 ноября морозы усилятся. А 24-25 ноября ожидается потепление. Внимание! По предварительным прогнозам, 26-го ноября, в воскресенье, в Украину приедет активный циклон. Поэтому погода осложнится – дождь, мокрый снег, налипание мокрого снега, сильный ветер", – рассказала Диденко.

В Украине усилятся морозы

Синоптик рассказала, что в среду и четверг, 22 и 23 ноября, в Украине усилятся морозы. В ночь на 22 ноября температура воздуха опустится до -3...-9 градусов, на северо-востоке страны -7...-12 градусов. Днем будет от -2 до -7 градусов. В южной части и на Закарпатье днем будет +2...+7 градусов, в Крыму +5...+ 12 градусов.

"Дождь и мокрый снег пройдут в среду в южной части, кое-где в центральных областях, в западной части, на Луганщине и Донетчине. На севере Украины и на Харьковщине будет преимущественно без осадков", – отметила Диденко.

В Киеве 22-го ноября ночью предполагается -2...-5 градусов, днем -1...-3 градуса. Без существенных осадков, лишь кое-где – небольшой мокрый снег.

Погода в Киеве на две недели/ meteoprog

Погода в Украине

Ранее синоптик Игорь Кибальчич предупредил, что в Украине повалит сильный снег, и сказал, в каких областях будет -14, а в каких +11 градусов. В части областей сформируется снежный покров и будут морозы, но в некоторых регионах температура будет достаточно теплой.

Также синоптик Наталья Диденко назвала дату резкого похолодания. До минусовых температур воздуха осталось недолго. Надвигается резкое понижение температуры.

Напомним, синоптик назвала дату, когда будет свирепствовать сильнейший холод. Температура воздуха опустится до минусов сначала в ночную пору – она будет держаться на уровне от нуля до -6 градусов. Но на северо-востоке страны ночью будет еще холоднее – там температура будет держаться на уровне 8-14 градусов мороза. Такие показатели будут наблюдаться на 22 ноября.

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