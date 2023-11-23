'Засыплет снегом до полуметра': украинцев предупредили о серьезной непогоде в ближайшие дни

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям сообщили, что в ближайшие дни в ряде областей Украины ожидается существенное ухудшение погоды.
В пресс-службе ГСЧС предупреждают о гололедице, метели и приросте снежного покрова до 50 сантиметров. 26 и 27 ноября сильные снегопады можно ожидать в:
- Киеве,
- Киевской области,
- Черниговской области,
- Черкасской области,
- Одесской области.
Спасатели также предупреждают о мокром снеге, дожде и местами гололеде, которые ожидаются в Сумской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской областях.
"Прирост снежного покрова 20-30 см, местами 40-50 см; ожидаются метели, снежные заносы, на дорогах гололедица", - пишет пресс-служба
В частности значительные дожди в Харьковской, Днепропетровской, Херсонской, Запорожской областях и Крыму. Ветер в Одесской и Николаевской областях будет достигать 25-30 м/с, а в западных и восточных областях порывы ветра 15-20 м/с.
"Призываем быть осторожными в эти дни и соблюдать правила безопасности! Лучше не планируйте дальние путешествия на это время", - добавили в ГСЧС.
Напомним, что синоптики рассказали о том, что температура воздуха в Украине опустится до -6. Наталья Диденко рассказала, что 25-26 ноября будет новый циклон с дождями, мокрым снегом и сильным ветром.
Стало известно, в каких областях будет -14, а в каких +11 градусов. В части областей сформируется снежный покров и будут морозы, но в некоторых регионах температура будет достаточно теплой.
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