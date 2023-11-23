Газ продолжает дорожать и исчезает с АЗС в Украине: что известно о кризисе топлива

Наиболее массово - в половине областей - исчез газ в сети "Привата", а там, где остался, стоит 39,6 гривен.

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В Украине знакае газ / коллаж: Главред, фото: УНИАН, pexels.com

Директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн рассказал о завершении кризиса на рынке автогаза в Украине говорить пока рано. Из-за блокады польской границы газ продолжает дорожать и исчезает из АЗС.

"Была у меня иллюзия, что пик кризиса на рынке сжиженного газа мы уже прошли. Но как свидетельствует свежий мониторинг ситуации, говорить об этом еще рано", - написал Куюн в Facebook.

Куюн рассказал о ситуации с автогазом в Украине / скриншот: Facebook

По его данным, наиболее массово - в половине областей - исчез газ в сети "Привата", а там, где остался, стоит 39,6 гривен. Перебои на UPG, Socar, MOTTO, БРСМ и на авантаже.

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"Причина - блокировка польской границы, из-за которой именно автотранспортом поступало 30% импорта или около 25% рынка сжиженного газа", - сообщил Куюн.

Напомним, что на АЗС Украины рекордно растут цены на автогаз. Украинские водители каждый день приходят в шок от новой цены на автогаз. С 6 по 10 ноября цена на "голубое топливо" выросла на 1,65 грн.

В Украине резко вырастут цены на бензин и дизтопливо. По данным отчета, в сентябре цены на топливо повысились на 6,2%. Нацбанк прогнозирует, что тренд увеличения цен на бензин.

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