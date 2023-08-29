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На украинских заправках подорожал бензин: сколько теперь стоит литр

Дмитрий Видоменко
29 августа 2023, 15:40
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В Украине подорожал бензин. К примеру, с 25 по 28 августа стоимость марки А-95 увеличилась на 11 коп /л – до 52,83 грн.
Заправка, гривны
Стоимость бензина А-95 в среднем увеличилась на 11 копеек за литр – до 52,83 грн/ коллаж Главред, фото УНИАН

В Украине в который раз уже за лето подорожал бензин. Об этом сообщает специализированный портал Enkorr.

В период с 25 по 28 августа стоимость бензина А-95 увеличилась на 11 копеек за литр – до 52,83 грн. А бензин А-95+ подорожал на 4 копейки за литр – до 54,97 грн.

Однако цена бензина А-95 выросла не во всех сетях автозаправочных станций, а только на заправках сетей:

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  • Укрнафта – на 80 копеек за литр (до 50,9 грн);
  • U.GO – на 26 копеек за литр (до 52,31 грн);
  • VostokGaz – на 2 грн за литр (до 50,89 грн);
  • Кворум – на 1 грн за литр (до 50,98 грн).

Бензин А-95+ на сегодняшний день, говорят эксперты, есть далеко не во всех сетях АЗС.

Среди тех же, где его все же можно приобрести, цена изменилась только в сетях:

  • БРСМ-Нафта – подорожал на 7 копеек на литр (до 49,95 грн);
  • Укрнафта – на 20 копеек на литр (до 53,1 грн).

Цены на бензин и дизель в Украине

В апреле прошлого года Верховная Рада на фоне начала полномасштабной войны, которую развязала агрессор Россия против Украины, решила отменить акцизы на нефтепродукты и снизила НДС с 20 до 7%.

Но уже с 1 июля 2023 года было принято решение о возвращении довоенных налогов. Также выросли акцизы на бензин: со 100 евро до 213,5 евро за 1 тысячу литров и дизельное топливо со 100 евро до 139,5 евро.

Вице-премьер-министр экономики Украины Юлия Свириденко сделала официальное заявление о ценах на бензин в июле. По ее словам, в среднем бензин должен подорожать на 11 грн, а дизель – на 8 грн.

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