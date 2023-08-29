На украинских заправках подорожал бензин: сколько теперь стоит литр

В Украине в который раз уже за лето подорожал бензин. Об этом сообщает специализированный портал Enkorr.
В период с 25 по 28 августа стоимость бензина А-95 увеличилась на 11 копеек за литр – до 52,83 грн. А бензин А-95+ подорожал на 4 копейки за литр – до 54,97 грн.
Однако цена бензина А-95 выросла не во всех сетях автозаправочных станций, а только на заправках сетей:
- Укрнафта – на 80 копеек за литр (до 50,9 грн);
- U.GO – на 26 копеек за литр (до 52,31 грн);
- VostokGaz – на 2 грн за литр (до 50,89 грн);
- Кворум – на 1 грн за литр (до 50,98 грн).
Бензин А-95+ на сегодняшний день, говорят эксперты, есть далеко не во всех сетях АЗС.
Среди тех же, где его все же можно приобрести, цена изменилась только в сетях:
- БРСМ-Нафта – подорожал на 7 копеек на литр (до 49,95 грн);
- Укрнафта – на 20 копеек на литр (до 53,1 грн).
Цены на бензин и дизель в Украине
В апреле прошлого года Верховная Рада на фоне начала полномасштабной войны, которую развязала агрессор Россия против Украины, решила отменить акцизы на нефтепродукты и снизила НДС с 20 до 7%.
Но уже с 1 июля 2023 года было принято решение о возвращении довоенных налогов. Также выросли акцизы на бензин: со 100 евро до 213,5 евро за 1 тысячу литров и дизельное топливо со 100 евро до 139,5 евро.
Вице-премьер-министр экономики Украины Юлия Свириденко сделала официальное заявление о ценах на бензин в июле. По ее словам, в среднем бензин должен подорожать на 11 грн, а дизель – на 8 грн.
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