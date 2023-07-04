Более 10 гривен за литр: в Украине сделали официальное заявление о ценах на бензин

В общем после возвращения довоенных налогов дизель должен подорожать на 8 гривен, а бензин - на 11.

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Цены на бензин в Украине будут зашкаливать / Коллаж Главред, фото pixabay, РБК-Украина

Цены на бензин в Украине будут повышать постепенно. Правительство Украины прогнозирует рост цен на топливо до конца июля.

Вице-премьер-министр экономики Украины Юлия Свириденко в эфире телемарафона заявила, что стоимость бензина может увеличиться еще примерно на 7 гривен.

"Мы видим, что не будет резкого роста цены (на бензин и дизель - ред.). На это есть несколько факторов: нет дефицита, есть запасы, рынок в Европе залит ресурсом. Поэтому никаких резких скачков не будет. Потому стоять в очередях и ожидать, что завтра будет дефицит или повышение цены не стоит. Мы видим и прогнозируем, что до конца июля повышение будет до 5 гривен, если речь идет о дизтопливо... Бензин тоже до 7 гривен", - рассказала министр.

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Она подчеркнула, что в общем после возвращения довоенных налогов дизель должен подорожать на 8 гривен, а бензин - на 11.

Цены на бензин взлетели

Напомним, в Украине с 1 июля вернули акциз на горючее и размер НДС до довоенного уровня (налог был 7%, а стал 20%).

Поэтому эксперты заранее предупреждали украинцев о росте цен на топливо. Так, в середине июня эксперт Куюн прогнозировал, что стоимость бензина может вырасти более чем на 10 грн/л, дизтоплива – на 8 грн/л, а сжиженного газа – на 3 грн/л.

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