Цены на бензин взлетят еще больше: какой будет стоимость топлива в Украине

Подорожание горючего происходит из-за возврата НДС до довоенного уровня (то есть роста с 7% до 20%) и из-за увеличения акцизов.

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Цены на бензин в Украине с 1 июля взлетели / Коллаж Главред, фото УНИАН

Цены на бензин на украинских АЗС резко взлетели с 1 июля. Как сообщают эксперты, цены на горючее после возвращения НДС и акциза до довоенного уровня будут расти еще в течение месяца.

Как отметил директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн, за месяц бензин в Украине подорожает на 8-9 грн, дизтопливо – на 5-6 грн, автогаз – на 3 грн.

"Я думаю, что цена будет повышаться в течение месяца, потому что, по сути, этот месяц будет необходим для того, чтобы топливо с новыми налогами заменило топливо с низкими налогами", — пояснил Куюн.

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Цены на топливо растут из-за НДС и акцизов

Специалист также разъяснил, что подорожание горючего происходит из-за возврата НДС до довоенного уровня (то есть роста с 7% до 20%) и из-за увеличения акцизов.

Эту ситуацию предусмотрели и воспользовались трейдеры в ожидании дополнительной прибыли. Так, в мае-июне они привезли много горючего по старым акцизным ставкам и будут продавать его уже в период роста цен.

Однако главный фактор в повышении цен на топливо – это рост на 13% НДС.

Какими будут цены на бензин

По оценкам эксперта с учетом всех прогнозов, цены на бензин вырастут на 8-9 грн, а на дизельное топливо — на 5-6 грн.

"Диапазон будет где-то: дизельное топливо – до 50 гривен на литр, 95-й бензин – до 55 гривен за литр", – сказал Куюн.

Он добавил, что меньше всего прибавит в цене автогаз — примерно 3 грн. Так что цены на этот вид горючего вырастут примерно до 26 грн.

Цены на бензин взлетели

Напомним, в Украине с 1 июля вернули акциз на горючее и размер НДС до довоенного уровня (налог был 7%, а стал 20%).

Поэтому эксперты заранее предупреждали украинцев о росте цен на топливо. Так, в середине июня Куюн прогнозировал, что стоимость бензина может вырасти более чем на 10 грн/л, дизтоплива – на 8 грн/л, а сжиженного газа – на 3 грн/л.

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