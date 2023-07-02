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Эксперт спрогнозировал, сильно ли подорожает бензин в Украине

Дмитрий Видоменко
2 июля 2023, 15:52 обновлено 2 июля, 15:52
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В Украине 1 литр бензин А-95 вырастет в цене на 6-7 грн, а не на 10-12 грн. Так говорит известный эксперт Олег Пендзин.
АЗС, гривны
По его словам, разницу в 3 грн за литр бензина покроют торговые сети / ua.depositphotos.com

В Украине литр бензин марки "А-95" вырастет в цене на 6-7 грн (что гораздо меньше, чем прогнозировалось многими экспертами). Такой прогноз озвучил исполнительный директор "Экономического дискуссионного клуба" Олег Пендзин в эфире телемарафона.

По его словам, разницу в 3 грн за литр покроют торговые сети, поэтому в среднем подорожание бензина на заправках должно составит примерно 6-7 грн за литр.

"Принятое решение было таким: вернуть с 1 июля налог на добавленную стоимость и на довоенный уровень акцизы. К этому моменту у нас было 7% НДС и 100 долларов на тонне акциза. По приблизительным расчетам, действительно, должна бы до 11 грн подняться цена на литр бензина "А-95". Но, я думаю, что где-то 3 грн перекроют торговые сети, поэтому в среднем максимальная цена, на которую поднимется литр бензина, это будет порядка 6-7 грн", – пояснил Пендзин.

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Напомним, в апреле прошлого года Верховная Рада на фоне развязанной агрессором Россией войны против Украины решила отменить акцизы на нефтепродукты и снизила НДС с 20% до 7%. Но с 1 июля все вернется на прежний уровень, в результате чего ожидается повышение цен на топливо.

Директор специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев сделал прогноз, согласно которому автомобильное топливо значительно подорожает. По мнению Рябцева, бензин в среднем вырастет на 12 гривен, дизель на 10, а сжиженный газ – на 5 грн.

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