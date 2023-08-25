В Украине еще сильнее подорожают бензин и дизтопливо: в чем суть

По данным экспертов, в период с 14 июня по 17 августа оптовые цены на бензин А-95 выросли на 13,25 грн/л (с 34,25 грн/л до 47 грн/л).

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Подорожание вызвано значительным отставанием розничных цен от темпов роста оптовых цен - эксперты / коллаж Главред, фото УНИАН

Рост цен на топливо (бензин и дизельное) на украинских АЗС, к сожалению, еще далек от завершения. Об этом сообщили эксперты из "Консалтинговой группы А-95", сообщает специализированный портал Enkorr.

Подорожание вызвано значительным отставанием розничных цен от темпов роста оптовых цен. Эксперты пояснили, сейчас спред (разница между самой высокой рыночной ценой покупки и самой низкой рыночной ценой продажи) между розничными и оптовыми ценами составляет:

на бензин А-95 – около 5,3 грн/л;

на дизтопливо – около 5,6 грн/л.

"Спред же между оптом и розницей в течение января – мая 2023 года составил 9,7-9,8 грн/л. То есть текущие показатели почти вдвое меньше. Это говорит о высокой вероятности дальнейшего роста розничных цен", – говорят эксперты.

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По данным экспертов, в период с 14 июня по 17 августа оптовые цены на бензин А-95 выросли на 13,25 грн/л (с 34,25 грн/л до 47 грн/л). На дизтопливо – на 13 грн/л (с 33,5 до 46,5 грн/л).

"Ключевым фактором роста стало возобновление с 1 июля ставок "топливных" налогов, действовавших до полномасштабного вторжения России на территорию Украины. Кроме того, в течение указанного периода росли мировые, то есть закупочные цены на нефтепродукты", – объяснили они.

Цены на бензин и дизель в Украине

В апреле прошлого года Верховная Рада на фоне начала полномасштабной войны, которую развязала агрессор Россия против Украины, решила отменить акцизы на нефтепродукты и снизила НДС с 20 до 7%.

Но уже с 1 июля 2023 года было принято решение о возвращении довоенных налогов. Также выросли акцизы на бензин: со 100 евро до 213,5 евро за 1 тысячу литров и дизельное топливо со 100 евро до 139,5 евро.

Вице-премьер-министр экономики Украины Юлия Свириденко сделала официальное заявление о ценах на бензин в июле. По ее словам, в среднем бензин должен подорожать на 11 грн, а дизель – на 8 грн.

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