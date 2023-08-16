Бензин 55 грн за литр: эксперт предупредил о резком скачке цен на топливо

Рост цен на мировом рынке нефти и нефтепродуктов ‒ с 75 до 85 долларов за баррель. И это вызовет рост цен и в Украине, говорит Сергей Куюн.

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Высокие мировые цены на нефтепродукты потянут вверх цены на топливо в Украине / коллаж Главред, фото УНИАН

В июле цены на топливо в Украине в среднем на 4 грн ‒ и это гораздо меньше, чем ожидалось экспертами. Но, как заявляет директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн, до конца августа цены на топливо еще вырастут ‒ потому что есть рост мировых цен на нефть и нефтепродукты.

По его словам, топливные трейдеры рискнули и завезли в Украину очень много горючего в июне и мае.

"Август будет достаточно напряженным. 55 грн за литр – это то, что мы уже видим четко. Дизтопливо – 53-54 грн […]. Если мы условно говорим, что бензин сегодня по 50 грн, то НДС будет составлять около 8,5 грн. И еще будет условно акциз 8,5 грн на литр. Тогда налоги с бензина составляют 17 грн/л. По дизтопливу - 12-13 грн. Сжиженный газ - 4-5 грн", ‒ cказал он.

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Рост цен на мировом рынке нефти и нефтепродуктов ‒ с 75 до 85 долларов за баррель, говорит Куюн. Также ожидается, что рост будет продолжаться, прогнозирует эксперт, и украинцы тоже это ощутят.

"Это потянет цену на горючее в Украине в пределах месяца и прибавит удорожание еще до 5 грн на текущий момент", ‒ сказал он.

Цены на бензин и дизель в Украине

В апреле прошлого года Верховная Рада на фоне начала полномасштабной войны, которую развязала агрессор Россия против Украины, решила отменить акцизы на нефтепродукты и снизила НДС с 20 до 7%.

Но уже с 1 июля 2023 года было принято решение о возвращении довоенных налогов. Также выросли акцизы на бензин: со 100 евро до 213,5 евро за 1 тысячу литров и дизельное топливо со 100 евро до 139,5 евро.

Вице-премьер-министр экономики Украины Юлия Свириденко сделала официальное заявление о ценах на бензин в июле. По ее словам, в среднем бензин должен подорожать на 11 грн, а дизель – на 8 грн.

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