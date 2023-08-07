Цены на бензин и солярку лезут вверх: АЗС еще сильнее подняли стоимость

В Украине стоимость бензина и дизельного топлива по состоянию на 7 августа нынешнего года еще сильнее - примерно на 2 гривны.

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С начала августа 2023 года, говорят эксперта, топливо в среднем подорожало примерно на 2 гривны / коллаж Главред, фото УНИАН

Розничные цены на бензин и дизельное топливо (оно же солярка) в Украине 7 августа нынешнего года снова выросли. Об этом свидетельствуют данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95С".

Сообщается, что с начала августа нынешнего года топливо в среднем подорожало примерно на 2 гривны. Сети ОККО, WOG и SOCAR подняли цены на бензин и ДТ на 1 гривну, а сеть UPG ‒ на 0,5 грн.

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-95 составляют 50,39 грн за литр (+0,41 грн), на дизельное топливо 49,69 грн за литр (+0,43 грн), на автогаз 23,59 грн за литр (+0,01 грн).

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Цены на бензин и дизель в Украине

В апреле прошлого года Верховная Рада на фоне начала полномасштабной войны, которую развязала агрессор Россия против Украины, решила отменить акцизы на нефтепродукты и снизила НДС с 20 до 7%.

Но уже с 1 июля 2023 года было принято решение о возвращении довоенных налогов. Также выросли акцизы на бензин: со 100 евро до 213,5 евро за 1 тысячу литров и дизельное топливо со 100 евро до 139,5 евро.

Вице-премьер-министр экономики Украины Юлия Свириденко сделала официальное заявление о ценах на бензин в июле. По ее словам, в среднем бензин должен подорожать на 11 грн, а дизель – на 8 грн.

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