В Украине вырастут цены на бензин: сколько за литр и когда будет подорожание

Автозаправочные станции пересматривают цены на бензин в связи с возвращением 20% НДС и исчерпанием запаса топлива, которое было закуплено до подорожания.

https://glavred.info/economics/v-ukraine-vyrastut-ceny-na-benzin-skolko-za-litr-i-kogda-budet-podorozhanie-10488439.html Ссылка скопирована

Бензин А-95 пока не подорожает до 60 грн за литр - эксперт / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Цены на бензин в Украине могут вырасти в среднем еще на 4 гривны. Автозаправки исчерпали старые запасы топлива, которое было закуплено еще до возвращения старого налога на добавленную стоимость, и вынуждены пересматривать цены.

Как сообщает Obozrevatel 25 июня стоимость 1 литра бензина А-95 составляла 46 гривен, дизельного топлива – 48,45 грн. Теперь марка бензина подорожала до 48, 48 грн (на 2,48 грн), а дизтопливо до 50,73 грн (на 2, 25 грн)

Указывается, что топливо продолжит дорожать из-за возвращения с 1 июля полного размера налога на добавленную стоимость (до этого действовала льготная ставка в 7% вместо довоенных 20%). Кроме того, на АЗС закончились старые запасы топлива, которые были закуплены до его подорожания. И теперь заправкам приходится пересматривать цены.

видео дня

"Группа "Приват" уже на 1 грн поднялась, до сегодняшнего дня держались на старых запасах, пересмотра маржи и за счет систем лояльности, но с этим уже покончено. Никто никуда не денется, цены повысят. У нас 98% топлива поступает по импорту, а налоги платятся на границе", - объяснил ситуацию генеральный директор одной из сетей Леонид Косянчук.

Когда подорожает бензин и сколько будет стоить литр

Согласно его прогнозам, в ближайшие 1-2 недели цена на бензин вырастет на 3-4 грн. Вследствие этого А-95 подорожает до 51,5-52,5 грн за 1 литр. Цены вряд ли будут снижаться.

Аналогичной точки зрения придерживается и основатель Prime Group TM Дмитрий Леушкин.

"Конечно, 60 гривен пока не случится, но 55 вполне таки уже ощущается... Июньское топливо, "доналоговое", уже заканчивается, а ценообразование июля просто в другой плоскости, на пару этажей выше лежит", - полагает Леушкин.

По его мнению, возможно, государство слишком рано вернуло налогообложение довоенного времени.

Цены на бензин и дизель в Украине в июле

В апреле прошлого года Верховная Рада на фоне начала полномасштабной войны, которую развязала агрессор Россия против Украины, решила отменить акцизы на нефтепродукты и снизила НДС с 20 до 7%.

Но уже с 1 июля 2023 года было принято решение о возвращении довоенных налогов. Также выросли акцизы на бензин: со 100 евро до 213,5 евро за 1 тысячу литров и дизельное топливо со 100 евро до 139,5 евро.

Вице-премьер-министр экономики Украины Юлия Свириденко сделала официальное заявление о ценах на бензин в июле. По ее словам, в среднем бензин должен подорожать на 11 грн, а дизель – на 8 грн.

Другие новости: