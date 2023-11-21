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В Украину идет настоящая зима: будет снег и морозы до -17°

Руслана Заклинская
21 ноября 2023, 14:37
Синоптики предупреждают о сильных морозах в Украине 22 и 23 ноября.
В Украину идет настоящая зима: будет снег и морозы до -17°
Погода в Украине / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Погода в Украине 22 ноября будет снежной. В большинстве областей ожидается небольшой и мокрый снег, а в южной части умеренные осадки, преимущественно в виде дождя. Об этом сообщили синоптики Укргидрометцентра.

Температура воздуха будет варьировать от 1 до 11 градусов мороза в разных регионах. В северной части Украины ожидается от 1 до 6°, в восточных областях 6-11° мороза, на остальной территории от 3° мороза до 2° тепла (днем на юге страны 0-5° тепла, в Крыму до 10°).

В Украину идет настоящая зима: будет снег и морозы до -17°
Погода в Украине 22 ноября / Фото: Украинский гидрометеорологический центр

На дорогах, за исключением южных регионов, предполагается гололедица, а ночью и утром на западе возможен туман. Ветер будет северо-восточный со скоростью 5-10 м / с.

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Погода 23 ноября

На следующий день, 23 ноября, ожидаются еще большие изменения. В восточной и северо-восточной части страны ночью температура может опуститься до 14-17° мороза, а днем будет от 7 до 12° мороза. В остальных регионах ожидается снижение температуры ночью до 8-13° мороза, а днем от 1 до 6° мороза, за исключением южных и Закарпатской области. Там температура будет колебаться от 1 мороза до 4° тепла.

В Украину идет настоящая зима: будет снег и морозы до -17°
Погода в Украине 23 ноября / Фото: Украинский гидрометеорологический центр

На севере и западе страны ночью и днем предполагается снег, на юго - востоке - снег с дождем, а на остальных территориях - без осадков. На дорогах Украины предусматривается гололедица (кроме юга).

Ветер изменит направление с северо-западного на юго-западный, со скоростью 7-12 м/с, а порывы ветра будут достигать 17-22 м/с, в частности в западных областях - 19-24 м/с, а в Карпатах - 25-30 м/с.

Погода в Киеве

В столице Украины 22 ноября прогнозируют небольшой снег, а также гололедицу на дорогах. Ветер северо-восточный со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха в столице ночью и днем будет колебаться от 2 до 4 градусов мороза.

В Киеве 23 ноября ночью будет 8-10° мороза и днем 2-4° мороза, со снегом и гололедом. Ветер будет северо-западный, со скоростью 7-12 м/с, с порывами 17-22 м/с.

Погода в Украине

Напомним, в течение текущей недели, с 20 по 26 ноября, погода в Украине обещает быть неустойчивой и насыщенной осадками. Температурный режим будет значительно варьироваться в разных регионах страны – в отдельных областях ожидаются морозы, которые местами могут достигать даже -14 градусов, тогда как в других регионах термометры будут подниматься до +11 градусов. Такой неустойчивый климат объясняется переходными процессами в атмосфере над Европой.

Ранее Наталья Диденко спрогнозировала сильное похолодание в Украине с 19-го по 23-е ноября. Ночью на северных областях и на северо-востоке температура воздуха может опуститься до 10-14 градусов мороза. Прогнозируют снег во многих областях.

Также по прогнозам Веры Балабух, зимой 2023-2024 годов Украину ждет чрезвычайно теплая погода без значительных осадков. Ожидается, что средняя температура воздуха в зимний период будет на 2-3 градуса выше климатической нормы 1991-2020 годов.

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