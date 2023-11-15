Будет мокрый снег и ветер: Украину накрывает зимняя погода

Погода в Украине 16 ноября будет дождливой. Во многих областях синоптики прогнозируют снег. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
На Правобережье местами будут порывы ветра со скоростью 15-20 м/с. В этот день на реках Закарпатской области повысится уровень воды из-за сильных дождей. Кое-где повышение составит до 2 м.
Погода 16 ноября
В Украине 16 ноября будет облачно. Синоптики прогнозируют дожди в западных, северных и северо-восточных областях. Там также ожидается мокрый снег. Ветер в этот день будет западный и северо-западный со скоростью 7-12 м/с.
"Температура ночью и днем 2-7° тепла; в южной части ночью 4-9° тепла, днем 7-12°. В Карпатах ночью небольшой мокрый снег, днем без осадков; температура ночью и днем около 0°", - говорится в сообщении.
В Украине ударит +3
По данным meteoprog, 16 ноября Украину накроют дожди. Самая низкая температура воздуха будет на территории Волынской и Львовской областей. Там температура воздуха опустится до 3-8 градусов тепла. Теплее всего будет в Херсонской области. Там температура воздуха повысится до 9-12 градусов тепла.
Погода 16 ноября в Киеве
В Киеве 16 ноября будет облачно. Синоптики в этот день прогнозируют дождь. В области может быть мокрый снег. В этот день ветер будет северо-западный, скорость 7-12 м/с. там могут быть порывы ветра 15-18 м/с.
"Температура по области ночью и днем 2-7° тепла; в Киеве ночью и днем 5-7° тепла", - сообщает Укргидрометцентр.
Какой может быть погода в Украине зимой
Метеоролог Вазира Мартазинова рассказала, какой может быть погода на Новый год 2024. Ноябрь и декабрь особо не будут отличаться от прошлогодних. По ее словам, январь 2024 года в Украине будет малоснежным, осадков практически не будет.
Синоптик Наталья Птуха также рассказала, что этой зимой будет меньше холодов и другие "сюрпризы". Температура воздуха зимой будет выше нормы. А сам период холодов будет короче.
Синоптики также дали прогноз погоды в Украине на зиму 2023-2024 и рассказали, что мороз ворвется в страну уже с 1 декабря. Синоптики прогнозируют, что эта зима будет достаточно сухой и осадков практически не ожидается.
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