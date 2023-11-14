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Что нельзя делать 16 ноября: названы вещи, которые в этот день притянут проблемы

Ангелина Подвысоцкая
14 ноября 2023, 15:59
Что можно делать 16 ноября. Старые приметы, которые уберегут от болезни и беды.
приметы
Что нельзя делать 16 ноября / фото: pexels

16 ноября церковь почитает память апостола Матфея. Он был одним из 12 апостолов, который поменял почетную должность сборщика податей на путь последователя Христа. Он написал часть Евангелия после смерти Спасителя.

Однако Матфея начали преследовать за его христианские проповеди. В конечном итоге его поймали римляне и казнили.

Что можно делать 16 ноября

  • В этот день стоит одеваться тепло и пить много горячих напитков. Стоит поберечь свое здоровье, чтобы не подцепить проблемы с суставами и костями. Шею и лицо лучше закрыть шарфом.
  • В этот день можно ходить друг к другу в гости. Время стоит провести за приятными беседами.
  • В этот день можно давать и прислушиваться к советам. Считается, что у людей в этот день хорошо развита интуиция.
  • В этот день можно гадать на суженых. Этим заняться могут молодые незамужние девушки.
  • В этот день можно заняться рукоделием. Это наполнит изделия вашей энергией.

Что нельзя делать 16 ноября

1. Нельзя 16 ноября надевать вещи наизнанку. Считается, что в таком случае от вам отвернется удача.

видео дня

2. Нельзя 16 ноября носить красные вещи. Этот цвет может притянуть разочарование в любви.

3. Нельзя 16 ноября смотреть долго в зеркало. Предки верили, что из-за это в жизнь ворвется череда неудач.

4. Нельзя 16 ноября разговаривать с кем-то через порог. Это может спровоцировать ссоры с этим человеком.

5. Нельзя 16 ноября сидеть на столе. Это может привлечь в дом беду.

6. Нельзя 16 ноября надевать новую одежду. Предки верили, что из-за этого в жизнь ворвется беда.

Приметы 16 ноября

  • Если в этот день оттепель, то зима будет поздней.
  • Если в этот день облака опустились низко, то зима будет холодной.
  • Если дует сильный ветер, то вьюги начнутся с середины зимы.
  • Если идет дождь, то зима будет теплой.
  • Если ночью ярко мерцают звезды, то снега в декабре почти не будет.

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приметы
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