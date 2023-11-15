Вещь, которая 17 ноября притянет несчастье: приметы и что нельзя делать

Что можно делать 17 ноября. Важные приметы и строгие запреты, которые притянут здоровье на целый год.

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Что нельзя делать 17 ноября / фото: pexels

17 ноября церковь почитает память святого Григория Чудотворца. Он родился в ІІІ веке в Римской империи. Его семья была язычниками. Он получил светское образование и начал увлекаться философией. Он решил отыскать истину и обратился к Священному Писанию, стал учеником наставника богословной школы.

Святой Григорий принял монашеский постриг. При жизни он исцелил много людей и направил на правильный путь многих язычников. Он всегда искрене относился к молитвам, мог проводить в них несколько дней.

Что можно делать 17 ноября

В этот день надо сходить в баню. Предки верили, что весь год после этого они будут здоровы.

В этот день нужно выполнить даное обещание. Если сделать так, то все плохое останется в прошлом.

Этот день нужно провести со своей семьей. Если собраться вместе, то семья будет дружественной и прочной.

Что нельзя делать 17 ноября

1. Нельзя 17 ноября мерять обручальные кольца. Это приведет к несчастью.

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2. Нельзя 17 ноября ссориться с любимыми. Иначе выяснение отношений приведет к быстрому разрыву отношений.

3. Нельзя 17 ноября ходить в грязной и мятой одежде. Иначе у человека на жизненном пути появятся проблемы, которые помешают достичь целей.

4. Нельзя 17 ноября отправляться в дальнюю дорогу. В жизнь может ворваться беда.

Приметы 17 ноября

Если на улице холодная погода, то зима будет малоснежной.

Если приснился сон, то он будет вещим.

Если день связан с числом 3, то это принесет успех.

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