Вещь, которая 17 ноября притянет несчастье: приметы и что нельзя делать

17 ноября церковь почитает память святого Григория Чудотворца. Он родился в ІІІ веке в Римской империи. Его семья была язычниками. Он получил светское образование и начал увлекаться философией. Он решил отыскать истину и обратился к Священному Писанию, стал учеником наставника богословной школы.
Святой Григорий принял монашеский постриг. При жизни он исцелил много людей и направил на правильный путь многих язычников. Он всегда искрене относился к молитвам, мог проводить в них несколько дней.
Что можно делать 17 ноября
- В этот день надо сходить в баню. Предки верили, что весь год после этого они будут здоровы.
- В этот день нужно выполнить даное обещание. Если сделать так, то все плохое останется в прошлом.
- Этот день нужно провести со своей семьей. Если собраться вместе, то семья будет дружественной и прочной.
Что нельзя делать 17 ноября
1. Нельзя 17 ноября мерять обручальные кольца. Это приведет к несчастью.
2. Нельзя 17 ноября ссориться с любимыми. Иначе выяснение отношений приведет к быстрому разрыву отношений.
3. Нельзя 17 ноября ходить в грязной и мятой одежде. Иначе у человека на жизненном пути появятся проблемы, которые помешают достичь целей.
4. Нельзя 17 ноября отправляться в дальнюю дорогу. В жизнь может ворваться беда.
Приметы 17 ноября
- Если на улице холодная погода, то зима будет малоснежной.
- Если приснился сон, то он будет вещим.
- Если день связан с числом 3, то это принесет успех.
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