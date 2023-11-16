Будет сумасшедший успех и достаток: что нужно сделать 18 ноября

Что нельзя делать 18 ноября. Старые приметы и запреты, которые защитят семью от беды.

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Что нельзя делать 18 ноября / фото: pexels

18 ноября церковь почитает память мучеников Романа и Платона. Они отдали свои жизни за веру. Мученики жили в IV веке. Платон проповедовал христианство с ранних лет. Его возненавидел император Агриппин и приказал пытать. Платон все выдержал и не открестился от веры. После этого его казнили.

Роман был пойман во время правления императора Максимилиана. Он также не согласился отречься от веры, его мучили и потом казнили.

Что можно делать 18 ноября

В этот день нужно работать по дому. Это поможет изгнать плохую энергетику.

В этот день нужно сходить в храм. У Романа и Платона можно попросить об улучшении благосостояния.

Поход в церковь в этот день принесет удачу в любом деле и притянет в семью деньги.

Что нельзя делать 18 ноября

1. Нельзя 18 ноября откладывать дальнюю дорогу. Если вам надо куда-то поехать, то это лучший день для отправления в путь.

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2. Нельзя 18 ноября ссориться. Иначе ссоры могут затянуться на целый год.

3. Нельзя 18 ноября жаловаться на судьбу. Если нарушить запрет, то в жизни может быть много проблем.

4. Нельзя 18 ноября выбрасывать детские игрушки. Предки верили, что в них сохраняется детская энергетика и злые люди могут повлиять на здоровье малышей.

Приметы 18 ноября

Если по дому летают комары и мухи, то будет потепление.

Если за окном метель, то на Масленицу будет такая же погода.

Если на улице сильный ветер, то зима будет морозной и снежной.

Если вокруг Луны круги, то будет снегопад.

Если вороны роются в снегу, то будет потепление.

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