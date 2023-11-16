Будет сумасшедший успех и достаток: что нужно сделать 18 ноября

18 ноября церковь почитает память мучеников Романа и Платона. Они отдали свои жизни за веру. Мученики жили в IV веке. Платон проповедовал христианство с ранних лет. Его возненавидел император Агриппин и приказал пытать. Платон все выдержал и не открестился от веры. После этого его казнили.
Роман был пойман во время правления императора Максимилиана. Он также не согласился отречься от веры, его мучили и потом казнили.
Что можно делать 18 ноября
- В этот день нужно работать по дому. Это поможет изгнать плохую энергетику.
- В этот день нужно сходить в храм. У Романа и Платона можно попросить об улучшении благосостояния.
- Поход в церковь в этот день принесет удачу в любом деле и притянет в семью деньги.
Что нельзя делать 18 ноября
1. Нельзя 18 ноября откладывать дальнюю дорогу. Если вам надо куда-то поехать, то это лучший день для отправления в путь.
2. Нельзя 18 ноября ссориться. Иначе ссоры могут затянуться на целый год.
3. Нельзя 18 ноября жаловаться на судьбу. Если нарушить запрет, то в жизни может быть много проблем.
4. Нельзя 18 ноября выбрасывать детские игрушки. Предки верили, что в них сохраняется детская энергетика и злые люди могут повлиять на здоровье малышей.
Приметы 18 ноября
- Если по дому летают комары и мухи, то будет потепление.
- Если за окном метель, то на Масленицу будет такая же погода.
- Если на улице сильный ветер, то зима будет морозной и снежной.
- Если вокруг Луны круги, то будет снегопад.
- Если вороны роются в снегу, то будет потепление.
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