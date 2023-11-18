Какой чай нужно выпить 19 ноября, чтобы быть здоровым всю зиму: приметы дня

Что нельзя делать 19 ноября. Строгие запреты и приметы, которые уберегут от влияния нечистой силы.

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Что нельзя делать 19 ноября / фото: pexels

19 ноября церковь почитает память Авдия. Он жил во времена первого разгрома Еврейского царства. Несмотря на то, что вокруг него все время был разврат, но Авдий вел праведную жизнь и был благочестивым. После начала гонений за христианами он начал помогать верующим. Он прятал в пещерах служителей и носил им пищу. Также известно, что Авдий оставил царскую службу и начал пророчествовать.

Что можно делать 19 ноября

В этот день нужно помолиться пророку. У него стоит попросить о семейном счастье и взаимопонимании между супругами.

В этот день нужно приготовить чай из целебных трав, которые были собраны летом. Туда можно добавить мед или варенье. Предки верили, что такой отвар излечит от всех болезней.

В этот день нужно постучать по деревянным поверхностям тупой стороной топора. Сделать это нужно мужчинам. Таким образом они защитят дом от бесов и нечисти.

В этот день надо бросить в воду монетки. Рыбаки верили, что тогда рыба будет хорошо клевать.

Что нельзя делать 19 ноября

1. Нельзя 19 ноября ругаться, конфликтовать и ссориться. Если нарушить запрет, то всю семью будет ждать череда неприятностей. Это затянется на весь год.

2. Нельзя 19 ноября оставлять окна и двери открытыми. Через них в дом может проникнуть нечистая сила.

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3. Нельзя 19 ноября выбрасывать остатки пищи. Лучше отдать их животным. Иначе в жизнь может ворваться бедность.

4. Нельзя 19 ноября ходить по дому босиком. Иначе можно заболеть.

5. Нельзя 19 ноября устраивать свадьбы. Предки считали, что такой брак быстро распадется.

Приметы 19 ноября

Если птицы летают низко, то будут осадки.

Если погода пасмурная, то скоро будет оттепель.

Если на небе нет облаков, то будут заморозки.

Если погода ветреная и зимняя, то зима будет долгой и холодной.

Если ночь ясная, но не видно звезд, то будет снег.

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