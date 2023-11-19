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Почему 20 ноября предки ругались матом: ответ вас удивит - приметы и запреты

Ангелина Подвысоцкая
19 ноября 2023, 06:30
Что нельзя делать 20 ноября. Очень важные приметы и запреты, которые уберегут от болезней и нечистой силы.
приметы, погода
Что нельзя делать 20 ноября / фото: pexels

20 ноября церковь почитает память архиепископа Прокла Константинопольского. Также в этот день вспоминают православного мученика Феодота. Стоит чествовать икону Божьей Матери с младенцем Иисусом под названием "Взыграние".

Что можно делать 20 ноября

  • В этот день нужно повесить топор или подкову перед входной дверью или воротами. Это поможет защитить дом от нечисти.
  • В этот день мужчины говорили нецензурные слова. Предки верили, что злая сила боится матов.
  • В этот день нужно молиться Богоматери. Беременные женщины могут попросить о рождении крепкого и здорового ребенка.

Что нельзя делать 20 ноября

1. Нельзя 20 ноября выходить на улицу. Этот запрет касается людей, которые болеют. Иначе болезнь может усугубиться.

2. Нельзя 20 ноября стирать постельное белье. Предки верили, что это может прогнать из дома семейное счастье и защиту родных.

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3. Нельзя 20 ноября спать и лениться беременным женщинам. Иначе новорожденный ребенок будет ленивым.

4. Нельзя 20 ноября думать о плохом, ругаться и завидовать. Предки верили, что если нарушить запрет, то в жизни могут надолго остаться неприятности.

Приметы 20 ноября

  • Если в этот день окна покрыты инеем, то урожай зерна будет хорошим.
  • Если галки громко кричат, то будет снегопад.
  • Если белки делают запасы, то зима будет суровой.
  • Если в этот день гололед, то морозы будут затяжными.

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