Врежет сразу 2 бури: Украину накроет очень сильный шторм

Мощность магнитной бури, которая уже накрыла Украину, достигнет почти 8-ми баллов.

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Украину накроют сразу две магнитные бури / фото: pexels

Украину накрывает очень сильная магнитная буря. За ней в страну ворвется еще один геомагнитный шторм. Об этом сообщает meteoagent.

В Украине 15 ноября началась новая магнитная буря с мощностью 4 балла. Уже сегодня, 16 ноября, сила геомагнитного шторма резко выросла до почти 8-ми баллов. Ожидается, что завтра буря утихнет до 3 баллов, но 18 ноября сила шторма усилится до почти 7-ми баллов. После этого магнитная буря опустится до минимума.

Однако не стоит расслабляться, ведь 22 ноября ворвется нова магнитная буря. Её мощность будет на уровне 5-ти баллов. После этого шторм утихнет до 4-х и вновь вырастет до 5-ти. На таком уровне магнитная буря продержится до 25 ноября включительно. На следующий день мощность шторма опустится до 4-х баллов, а потом до 3-х и снизится до минимума.

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Украину накроют сразу две магнитные бури / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние сутки на Солнце произошла 1 вспышка класса С. Специалисты считают, что 17 ноября могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 15%. Вероятность вспышек класса Х составляет 1%.

Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 11 солнечных пятна.

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

головная боль,

головокружение,

тошнота,

боль в сердце,

слабость и сонливость,

боль в спине и суставах,

повышенное давление,

обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

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