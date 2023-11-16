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Снег и 5-градусный мороз: в Украину врывается циклон

Ангелина Подвысоцкая
16 ноября 2023, 19:35
Синоптики прогнозируют снег не только в Карпатах, но и на территории других областей.
погода
Прогноз погоды в Украине на 17 ноября / фото: pexels

Погода в Украине 16 ноября будет дождливой. Во многих областях синоптики прогнозируют снег. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По данным синоптика Наталки Диденко, в этот день будет ощущаться влияние циклона Linus. Он принесет сильный ветер юго-восточного направления.

погода 17 ноября
Прогноз погоды в Украине на 17 ноября / фото: ventusky

Погода 17 ноября

В Украине 17 ноября будет облачно с прояснениями. Синоптики прогнозируют дожди и мокрый снег в западных, восточных и северо-восточных областях. Там также ожидается мокрый снег. Ветер в этот день будет северо-западный с переходом на юго-восточный, скорость 7-12 м/с. В Карпатах синоптики прогнозируют снег и 5 градусов мороза.

видео дня

"Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза; днем 0-5° тепла, в южных областях и на Закарпатье 4-9° тепла, на юге Одесской области до 13°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит 0

По данным meteoprog, 17 ноября Украину накроют дожди. Самая низкая температура воздуха будет на территории Волынской области. Там температура воздуха опустится до 0-5 градусов тепла. Теплее всего будет в Луганской области. Там температура воздуха повысится до 7-10 градусов тепла.

погода 17 ноября
Прогноз погоды в Украине на 17 ноября / фото: meteoprog

Погода 17 ноября в Киеве

В Киеве 17 ноября будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. В этот день ветер будет юго-восточный со скорость 7-12 м/с.

"Температура по области ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 0-5° тепла; в Киеве ночью около 0°, днем 2-4° тепла", - сообщает Укргидрометцентр.

погода 17 ноября
Прогноз погоды в Украине на 17 ноября / фото: meteoprog

Какой может быть погода в Украине зимой

Метеоролог Вазира Мартазинова рассказала, какой может быть погода на Новый год 2024. Ноябрь и декабрь особо не будут отличаться от прошлогодних. По ее словам, январь 2024 года в Украине будет малоснежным, осадков практически не будет.

Синоптик Наталья Птуха также рассказала, что этой зимой будет меньше холодов и другие "сюрпризы". Температура воздуха зимой будет выше нормы. А сам период холодов будет короче.

Синоптики также дали прогноз погоды в Украине на зиму 2023-2024 и рассказали, что мороз ворвется в страну уже с 1 декабря. Синоптики прогнозируют, что эта зима будет достаточно сухой и осадков практически не ожидается.

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