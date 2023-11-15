Ударит 14-градусный мороз: когда Украину будет засыпать снегом

Сильное похолодание ворвется в Украину уже с 19-го по 23-е ноября, говорит синоптик Наталья Диденко.

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Прогноз погоды в Украине на 16 ноября / фото: pexels

Погода в Украине резко изменится, температура воздуха опустится ниже 0 градусов. Об этом заявила синоптик Наталка Диденко.

Погода в Украине 16 ноября

16 ноября в Украине прогнозируют небольшой дождь, а на территории Киевской, Черниговской и Сумской областей будет мокрый снег. Почти по всей Украине будут порывы ветра со скоростью 12-15 м/с. Днем температура воздуха повысится до 4-6 градусов тепла, а ночью - 1-4 градус тепла.

"Очень осторожно под старыми деревьями, крупными ветвями, рекламными щитами, неопределенными проводами и крышами домов. Что не укрепили - сделайте это сейчас, потому что сильный ветер со штормовыми порывами еще будет и будет в ближайшее время", - предупреждает Диденко.

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В западных областях осадки прекратятся.

Прогноз погоды в Украине на 16 ноября / фото: ventusky

Похолодание в Украине

Сильное похолодание ожидается уже с 19-го по 23-е ноября. В северных областях и на северо-востоке ночью температура воздуха может опуститься до 10-14 градусов мороза. Во многих областях прогнозируют снег.

В субботу в западных областях будет мокрый снег и штормовой ветер. В воскресенье на юге, востоке и в центральной части страны будут сильные дожди и сильный ветер.

Какой может быть погода в Украине зимой

Метеоролог Вазира Мартазинова рассказала, какой может быть погода на Новый год 2024. Ноябрь и декабрь особо не будут отличаться от прошлогодних. По ее словам, январь 2024 года в Украине будет малоснежным, осадков практически не будет.

Синоптик Наталья Птуха также рассказала, что этой зимой будет меньше холодов и другие "сюрпризы". Температура воздуха зимой будет выше нормы. А сам период холодов будет короче.

Синоптики также дали прогноз погоды в Украине на зиму 2023-2024 и рассказали, что мороз ворвется в страну уже с 1 декабря. Синоптики прогнозируют, что эта зима будет достаточно сухой и осадков практически не ожидается.

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