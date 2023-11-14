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Ворвется бешеный ветер: Украина будет "плавать", а местами засыплет снегом

Ангелина Подвысоцкая
14 ноября 2023, 20:39обновлено 14 ноября, 21:27
В Закарпатской области уровень воды на реках местами повысится на 2 м.
Ворвется бешеный ветер: Украина будет 'плавать', а местами засыплет снегом
Прогноз погоды в Украине на 15 ноября

Погода в Украине 15 ноября будет дождливым почти по всей стране. Местами синоптики прогнозируют снег, мороз и гололедицу. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В Карпатах синоптики прогнозируют мокрый снег и дождь, также будут порывы ветра со скоростью 15-20 м/с. На дорогах ожидается гололедица. В этот день на реках Закарпатской области повысится уровень воды из-за сильных дождей. Кое-где повышение составит до 2 м. Синоптики объявили І уровень опасности.

погода 15 ноября
Прогноз погоды в Украине на 15 ноября / фото: ventusky

Погода 15 ноября

В Украине 15 ноября будет облачно с прояснениями. Синоптики прогнозируют дожди почти по всей Украине. Ветер в этот день будет юго-западный с переходом на Правобережье на северо-западный, скорость 7-12 м/с.

видео дня

"Температура ночью 4-9° тепла, в южной части 6-11°; днем 7-12°, в Крыму до 16°. В Карпатах температура ночью и днем от 1° мороза до 4° тепла", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +3

По данным meteoprog, 15 ноября Украину накроют дожди. Самая низкая температура воздуха будет на территории Черниговской области. Там температура воздуха опустится до 3-7 градусов тепла. Теплее всего будет в Херсонской области. Там температура воздуха повысится до 9-13 градусов тепла.

погода 15 ноября
Прогноз погоды в Украине на 15 ноября / фото: meteoprog

Погода 15 ноября в Киеве

В Киеве 15 ноября будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день прогнозируют небольшой дождь. В этот день ветер будет юго-западный с переходом на северо-западный, скорость 7-12 м/с.

"Температура ночью 4-9° тепла, днем 7-12°; в Киеве ночью 5-7° тепла, днем 9-11°", - сообщает Укргидрометцентр.

погода 15 ноября
Прогноз погоды в Украине на 15 ноября / фото: meteoprog

Какой может быть погода в Украине зимой

Метеоролог Вазира Мартазинова рассказала, какой может быть погода на Новый год 2024. Ноябрь и декабрь особо не будут отличаться от прошлогодних. По ее словам, январь 2024 года в Украине будет малоснежным, осадков практически не будет.

Синоптик Наталья Птуха также рассказала, что этой зимой будет меньше холодов и другие "сюрпризы". Температура воздуха зимой будет выше нормы. А сам период холодов будет короче.

Синоптики также дали прогноз погоды в Украине на зиму 2023-2024 и рассказали, что мороз ворвется в страну уже с 1 декабря. Синоптики прогнозируют, что эта зима будет достаточно сухой и осадков практически не ожидается.

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