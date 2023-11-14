Врывается буря за бурей: Украину накрывает мощная магнитная буря

Украину накрыла самая сильная магнитная буря месяца. Мощность геомагнитного шторма будет достигать почти 8-ми баллов. Об этом сообщает meteoagent.
В Украине 13 ноября только закончилась очень затяжная магнитная буря. Однако расслабляться еще рано. Все дело в том, что уже в среду, 15 ноября, в страну ворвется новый геомагнитный шторм.
Ожидается, что мощность бури будет на уровне 4 баллов. Уже 16 ноября ее мощность повысится до почти 8-ми баллов.
Согласно графику, новая волна геомагнитного шторма накроет Украину 22 ноября. Тогда ее мощность будет на уровне 5-ти баллов. На следующий день она станет слабее на один, но 24 ноября мощность бури вновь взлетит. До 25 ноября включительно мощность шторма будет на уровне почти 6-ти баллов.
По данным meteoprog, за последние сутки на Солнце произошли 8 вспышек класса С. Специалисты считают, что 15 ноября могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 20%. Вероятность вспышек класса Х составляет 1%.
Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 24 солнечных пятна.
Что происходит с человеком во время магнитной бури
Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:
- головная боль,
- головокружение,
- тошнота,
- боль в сердце,
- слабость и сонливость,
- боль в спине и суставах,
- повышенное давление,
- обострение хронических заболеваний.
Что делать при магнитной буре
Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.
Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.
Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.
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