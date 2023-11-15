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Количество ударов уменьшилось: погода повлияла на ситуацию на южном фронте

Ангелина Подвысоцкая
15 ноября 2023, 20:34
Российские оккупанты уменьшили количество ударов управляемыми авиабомбами.
российские оккупанты, ВСУ
Погода повлияла на ситуацию на южном фронте / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Российские оккупанты уменьшили количество ударов управляемыми авиабомбами на южных прифронтовых территориях. Это произошло из-за ухудшения погоды. Об этом в эфире Украинского радио заявила пресс-секретарь Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

За сутки враг использовал 12 авиабомб. Однако ситуация на южном фронте очень сложная и напряженная.

"За минувшие сутки они применили 12. Это очень мало по сравнению с тем, что было раньше. Но все же каждая из таких бомб несет 500 килограммов тротилового эквивалента и очень большую разрушительную силу", - сказала Гуменюк.

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Сейчас враг пытается использовать ракеты. Оккупанты испытывают направления, на которых, вероятно, будут бить по энергетике. Гуменюк не исключает, что таким образом россияне осуществляют разведку боем. За сутки оккупанты нанесли 70 авиаударов.

"Разрушения наносятся, как и раньше, по гражданской инфраструктуре, по жилому сектору. Враг бьет не прицельно, работает по больницам, библиотекам, учебным заведениям. То есть обстреливает целые районы, где может быть местное население. Это тактика россиян, связанная с продуцированием террора, чтобы потом обвинять Силы обороны. Россияне это делают и на правом, и на левом берегу Днепра", - сказала Гуменюк.

Ситуация на южном фронте

Напомним, 10 ноября стало известно о том, что ВСУ мощно продвинулись в Запорожской области и смогли срезать целое выступление врага. Украинские военные продвинулись вблизи Вербового. В то же время украинские десантники ведут тяжелые бои возле Работиного и Новопрокоповки.

В Силах обороны рассказали о потерях врага на юге после того как украинские военные уничтожили кучу оккупантов. На южном направлении Вооруженные силы Украины несмотря ни на что продолжают выполнение боевых задач.

Начальник пресс-службы Генштаба Владислав Селезнев заявил, что ВСУ могут готовить мощный штурм на юге. Первый плацдарм находится в районе Дач и Антоновского моста недалеко от оккупированных Олешек; второй - в районе железнодорожного моста в направлении сел Песчановка и Пойма; третий - на группе островов от Казачьих Лагерей до Крынок.

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война в Украине вторжение России российские войска Наталья Гуменюк
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