Ракетный удар по 128 бригаде на Запорожье: Минобороны назвало виновных в трагедии

Министр обороны отметил, что командование знало о ракетной опасности, но проигнорировало ее.

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Трагедии с бойцами 128 бригады на Запорожье можно было избежать / коллаж: Главред, фото: скриншот с видео, УНИАН, горсовет Ужгорода

Российские оккупанты ударили ракетой по бойцам 128 огшбр, когда военные выстроились на Запорожье перед награждением. Оказалось, что этой трагедии можно было бы избежать. Об этом рассказал министр обороны Украины Рустем Умеров.

Во время проверки удалось поминутно установить, что происходило перед ракетным ударом.

Министр отметил, что во время награждения проигнорировали все правила маскировки, а возле двора припарковали более 10 автомобилей, что не могли не заметить оккупанты.

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В это же время в небо поднялся российский беспилотник-разведчик, который удалось зафиксировать, в регионе объявили сигнал воздушной тревоги.

"Военных предупредили о секторе, в котором работает вражеский БПЛА. Как только зафиксировали ракетный пуск, распространили сигнал "ракетная опасность". На месте награждения, никаких централизованных мер безопасности принято не было",- отметил Умеров.

Министр добавил, что всем виновным в трагедии грозит наказание. Генштабу поручили проверить выполнение протоколов безопасности во всех подразделениях.

"Обращаюсь ко всем командирам, которые ответственны за безопасность воинов: пренебрежение к базовым мерам безопасности недопустимо", - добавил Умеров.

Удар по 128 бригаде

Ранее стали известны подробности трагедии на Запорожье: стало известно о 19 погибших бойцах 128-й бригады. Россияне ударили ракетой "Искандер-М" по личному составу 128-й отдельной горно-штурмовой бригады.

Напомним, президент Владимир Зеленский отреагировал на жестокий удар по 128-й бригаде. Он заявил, что расследование должно все прояснить и дать родным погибших воинов и обществу честные ответы, как произошла трагедия и чьи распоряжения были неправильными.

Впоследствии всплыли новые детали трагедии. Оказалось, что комбриг приказал выстраиваться и не пришел. При этом защитники ждали его до получаса, когда по месту их расположения прилетела вражеская ракета.

Вопрос трагедии на Запорожье вынесли на заседание Ставки верховного главнокомандующего, он стал главным во время обсуждения. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что комбрига отстранили от работы.

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