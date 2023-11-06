Удар по военным на Запорожье: комбрига отстранили от работы - Зеленский

Президент Украины провел важную Ставку верховного главнокомандующего. Главным вопросом стала трагедия на Запорожье.

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Зеленский провел Ставку из-за трагедии на Запорожье / коллаж: Главред, фото: офис президента, горсовет Ужгорода

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Главным вопросом стал удар по 128 ОШГБр на Запорожье. Командира бригады отстранили на время следствия. Об этом заявил Владимир Зеленский во время видеообращения.

На заседании докладывали военные, министр обороны, глава СБУ, главный инспектор Минобороны. Выясняется вопрос о том, чьи приказы создали предпосылки к трагедии.

"Вся ситуация разбирается поминутно. Будет установлено, кто конкретно нарушил правила безопасности людей в районе доступа аэроразведки врага",– сказал Зеленский. видео дня

Президент Украины подчеркнул, что никакого избежания ответственности не будет.

Удар по 128 бригаде

Ранее стали известны подробности трагедии на Запорожье: стало известно о 19 погибших бойцах 128-й бригады. Россияне ударили ракетой "Искандер-М" по личному составу 128-й отдельной горно-штурмовой бригады.

Напомним, президент Владимир Зеленский отреагировал на жестокий удар по 128-й бригаде. Он заявил, что расследование должно все прояснить и дать родным погибших воинов и обществу честные ответы, как произошла трагедия и чьи распоряжения были неправильными.

Впоследствии всплыли новые детали трагедии. Оказалось, что комбриг приказал выстраиваться и не пришел. При этом защитники ждали его до получаса, когда по месту их расположения прилетела вражеская ракета.

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