Комбриг приказал строиться и не пришел: всплыли новые детали трагедии на Запорожье

Командир 128-й бригады приказал выстроиться, после чего произошел ракетный удар, пишет Владимир Бойко.

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В 128-й ОГШБР под командованием Дмитрия Лысюка произошла трагедия / Коллаж: Главред, Фото: Скриншот, vv.gov.ua

Появились новые подробности трагедии на Запорожье, где в результате ракетного удара РФ по скоплению украинских бойцов погибли защитники из 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады.

Как рассказал журналист Владимир Бойко, командир 128-й бригады полковник Дмитрий Лысюк, чьи воины погибли во время построения, приказал выстроиться военным для награждения ко Дню артиллериста.

При этом защитники ждали его до получаса, когда по месту их расположения прилетела вражеская ракета. Сам Лысюк не прибыл на награждение, утверждает журналист.

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Что известно о полковнике Лысюке

Бойко также сообщил, что ранее Лысюк был судим за контрабанду сигарет с оккупированной территории Луганской области. Такие материалы содержатся в приговоре суда.

"В 2019 году Дмитрий Сергеевич Лысюк, в то время – подполковник, командир 8-го отдельного батальона 10 отдельной горно-штурмовой бригады, был приговорен к штрафу в размере 119 тыс. гривен за, как сказано в приговоре суда, незаконное перемещение и продажа контрабан сигарет из самопровозглашенной "Луганской народной республики". К подполковнику Лисюку в ноябре 2018 года обратился житель Краматорска Александр Куевда, который предложил заняться торговлей табачными изделиями, которые будут перемещаться с неподконтрольной территории Луганской области. Товар нужно было забирать с берега реки Северский Донец рядом с населенным пунктом Трехизбенка Луганской области, где личный состав 8-го отдельного горно-штурмового батальона, которым командовал подполковник Лысюк, выполнял боевые задания", — написал Бойко.

Лысюк согласился на предложение. 17 января 2019 года при получении 2 300 долларов в качестве части денег за проданные сигареты он с сообщником были задержаны стражами порядка в кафе в Северодонецке (Луганская область).

В материалах дела отмечено, что задержанным сообщникам было поставлено в известность о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 (незаконное приобретение в целях сбыта, хранение с этой целью, а также сбыт и транспортировку в целях сбыта незаконно изготовленных табачных изделий, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса.

"Комбат Лысюк избежал ареста и был отпущен на поруки, а его сообщник вышел из-под стражи под залог в 286 тыс. гривен. 30 июля 2019 оба подозреваемых признали свою вину и заключили соглашение с прокурором. В итоге, Куевда был приговорен к штрафу. 161 500 гривен, а комбат Лысюк – в штраф 119 000 гривен", — добавил Бойко.

Ранее стали известны подробности трагедии на Запорожье: стало известно о 19 погибших бойцах 128-й бригады. Россияне ударили ракетой "Искандер-М" по личному составу 128-й отдельной горно-штурмовой бригады.

Напомним, президент Владимир Зеленский отреагировал на жестокий удар по 128-й бригаде. Он заявил, что расследование должно все прояснить и дать родным погибших воинов и обществу честные ответы, как произошла трагедия и чьи распоряжения были неправильными.

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