'Трагедии можно было избежать': Зеленский отреагировал на жестокий удар по 128-й бригаде

Зеленский также пообещал об изменениях в отношении халатности, советской власти и ужасной бюрократии.

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Зеленский отреагировал на обстрел 128 бригады / коллаж: Главред, фото: ОПУ, ua.depositphotos.com, Telegram-канал "Информатор Украина"

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на жестокий и целенаправленный удар по военным 128-й отдельной горно-штурмовой бригады, который произошел 3 ноября.

Зеленский в вечернем видеообращении в Telegram заявил, что по факту трагедии было зарегистрировано уголовное производство. Сейчас идет расследование.

"Мои соболезнования всем родным и близким погибших воинов! Это трагедия, которой можно было избежать. Министр обороны Умеров доложил мне о мерах, которые приняты, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося, кто конкретно и какие распоряжения давал", - заявил он. видео дня

Расследование должно все прояснить и дать родным погибших воинов и обществу честные ответы, как произошла трагедия и чьи распоряжения были неправильными.

Зеленский также пообещал изменения в отношении халатности, советщины и ужасной бюрократии, которые "дают Украине, не дают многим в наших силах обороны реализовать свой потенциал правильно - эффективно".

Напомним, что на Запорожье произошла страшная трагедия, в ВСУ подтвердили удар по военным 128 бригады. В Центре стратегических коммуникаций подтвердили, что ВСУ официально подтвердили, что 3 ноября Россия ударила "Искандером-М" по 128 бригаде в Запорожье.

Россияне на Запорожском направлении расстреливают украинских пленных.Оккупанты сейчас используют все возможные методы, чтобы сдержать ВСУ на Запорожском направлении. Они боятся, что если не удастся держать оборону.

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