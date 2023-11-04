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Страшная трагедия на Запорожье: в ВСУ подтвердили удар по военным 128 бригады

Юрий Берендий
4 ноября 2023, 23:21обновлено 4 ноября, 23:57
В Центре стратегических коммуникаций подтвердили, что ВСУ официально подтвердили, что 3 ноября Россия ударила "Искандером-м" по 128 бригаде на Запорожье.
Страшная трагедия на Запорожье: в ВСУ подтвердили удар по военным 128 бригады
В ВСУ подтвердили удар по военным 128 бригады / Коллаж Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Третьего ноября на Запорожском направлении противник нанес коварные удары по 26-ти населенным пунктам в Запорожском, Пологовском и Васильевском районах. Об этом говорится в сообщении СтратКом ВСУ.

"В частности, ударил ракетой "Искандер-М" по личному составу 128-й отдельной горно-штурмовой бригады, в результате чего погибли военнослужащие, также ранения различной степени тяжести получили и местные жители", - говорится в сообщении.

В Центре стратегических коммунцикаций ВСУ отметили, что сейчас продолжается выяснение обстоятельств.

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"Вооруженные Силы Украины сочувствуют каждой семье, чьих родных забрала российская агрессия", - отмечается в сообщении.

Министр обороны Украины Рустем Умерова также отреагировал на трагедию. Он поручил провести проверку по факту трагедии. Об этом он сообщил в своем Facebook.

"Сочувствую семьям погибших воинов из 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады. Будут выяснены все обстоятельства случившегося. Поручаю Главной инспекции Министерства обороны провести полную проверку по факту этой трагедии.Наш враг- коварный террорист. Должны приложить все усилия, чтобы защитить наших людей и дать все честные ответы родным и близким погибших воинов", - написал министр обороны Рустем Умеров.

Известный музыкант и военнослужащий ВСУ Иван Пилипец высказал свои мысли относительно трагедии на своей странице в Instagram. Он также считает, что этот удар был произведен не случайно – кто-то "из своих" направил ракеты на их позицию."

"Как может погибнуть более 20 воинов, наших, украинских, закарпатских, из 128-й бригады! Кто знал о построении, кто навел огонь и погибло столько нормальных офицеров, солдат... Кто принимает решения на передовой для того, чтобы делать построение, чтобы вручить грамоты, медали, знаки отличия ко Дню ракетных войск... Нельзя позволить, чтобы личный состав нес такие огромные потери... много можно говорить, но на руку врага мы работать не будем", - говорит он.

Войска России против Украины - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, по словам Николая Олещука, командира воздушных сил ВСУ, украинские летчики использовали управляемые ракеты для удара по инфраструктуре судостроительного завода "Залив" в Керчи. Он также указал на возможное использование ракет SCALP, произведенных во Франции.

Также, Авдеевка является наиболее острой опасным участком фронта для Сил обороны Украины, куда противник продолжает направлять значительный военный контингент.

В то же время, как сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, Россия пытается заморозить войну с Украиной, используя такие методы, как блеф, шантаж, причинение массовых жертв и пропаганда. Важно завершить историю современной России, не допуская российской элите обогащаться за счет заключения каких-либо соглашений или компромиссов.

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война в Украине обстрелы ВСУ
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