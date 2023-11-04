"Нет сил на прорыв": в ВСУ дали тревожный прогноз и предупредили о долгой войне

Дойти до Крыма или освободить Донбасс пока "очень нереалистичные" цели, считает Юрий Сиротюк.

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ВСУ отражают вражескую агрессию / колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних сил ЗСУ, 14 окрема механізована бригада

Ситуация на фронте дошла до стратегического равновесия, заявил военнослужащий 5 отдельной штурмовой бригады ВСУ Юрий Сиротюк.

"Ни у кого нет достаточно сил, чтобы осуществить стремительный прорыв или нанести большое поражение противнику. Война все более стала тягучей. Это было очевидно, мы это видим", — подчеркнул он в эфире Radio NV.

Он напомнимл, что с середины мая ВСУ активно продвигались в районе Бахмута — заняли господствующие высоты и прошли пять посадок. Однако после тех успехов контрнаступление "застопорилось" из-за заминирования и "кровопролитных боев".

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Украинский защитник говорит, что медлительность западных партнеров с поставками вооружений не приближают столь желанный "блицкриг".

"Нам дают оружия ровно столько, чтоб мы не проиграли. И нам не дают оружия столько, чтоб мы эту войну выиграли. Это очевидно, об этом говорит Залужный", — заявил Сиротюк.

Комментируя резонансную статью главкома ВСУ он сказал, что заявления Валерия Залужного, вероятно, нацелены на Запад. Военачальник пытался дать понять, что во время войны речь не идет о политических указаниях и выставлении сроков. Защитник подчеркнул, что задачи дойти до Крыма или освободить Донбасс до определенной даты — "очень нереалистичные".

Сиротюк признался, что был удивлен, когда военное руководство пошло на проведение летней наступательной операции. Он объяснил, что двигаться в условиях превосходства врага в воздухе через поля "могут только казаки и самураи" но уточнил, что украинские защитники сохраняют веру в победу.

"Российская угроза, это, к сожалению, надолго — на годы, на десятилетия", — добавил Сиротюк.

Ранее был раскрыт неожиданный сценарий окончания войны в Украине. В РФ хотят снять санкции и возобновить получения прибыли за счет продажи углеводородов, уверен Валерий Клочок.

Напомним, ранее Роман Свитан назвал месяц и сценарий окончания войны в Украине. После появления у ВСУ современной авиации ситуация может измениться, не исключил Роман Свитан.

Напомним, ранее Александр Хара рассказал о вариантах завершения войны в Украине. Эксперт считает, что для Украины было бы хорошо, если бы россияне поняли, что больше не могут вести эту войну.

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