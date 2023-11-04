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Еще 1 корабль вслед за "Москвой": в Воздушных силах намекнули, чем нанесли удар

Юрий Берендий
4 ноября 2023, 22:44
В Воздушных силах ВСУ подтвердили информацию о поражении судостроительного завода "Залив", находящегося в оккупированном Крыму и намекнули о средстве поражения.

Еще 1 корабль вслед за 'Москвой': в Воздушных силах намекнули, чем нанесли удар
В Воздушных силах намекнули, чем нанесли удар по оккупированному Крыму / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

По словам командующего Воздушных сил ВСУ Николая Олещука, украинские пилоты использовали крылатые ракеты, чтобы атаковать инфраструктуру судостроительного завода"Залив" в оккупированной Керчи. Он также намекнул, что при атаке вероятно были использованы ракеты SCALP французского производства. Об этом он написал написал в своем Телеграмме.

"Надеюсь, еще одно плавсредство пошло вслед за "Москвой"! А пока ждем официального подтверждения результатов, в очередной раз поблагодарю пилотов тактической авиации Воздушных Сил за успешные удары крылатыми ракетами по инфраструктуре судостроительного завода "Залив" в Керчи, где стоял один из самых современных кораблей ЧФ РФ - носитель крылатых ракет "Калибр", - отметил генерал-лейтенант.

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"Молодцы, словно SCALPелем прошлись!",- добавил командующий Воздушных сил ВСУ.

Он также поблагодарил зенитчиков воздушного командования "Восток" за сбитые ракеты "Искандер", летевшие в ответ.

Удары по оккупированному Крыму

Напомним, как ранее сообщал Главред, Вооруженные Силы Украины совершили успешную атаку на судостроительный завод "Залив" в Керчи. Информацию об этом обнародовало Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины. Стоит заметить, что атака направлялась на морскую и судостроительную инфраструктуру этого завода, которая сейчас находится под контролем оккупантов.

Также, стали известны новые подробности удара по оккупантам РФ в захваченном Крыму в субботу, 4 ноября. В результате удара пострадал малый ракетный корабль оккупантов РФ Аскольд проекта 22800 Каракурт. По кораблю было нанесено 3 удара. Об этом сообщает Telegram-канал Николаевский Ванек.

Ранее была информация о взрыв большого гидрографического катера Черноморского флота РФ в оккупированном Севастополе, предназначенного для обнаружения морских мин.

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война в Украине Черноморский флот новости Крыма
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