Вой и паника в Крыму: ВСУ "вышибают" новейшие корабли оккупантов прямо в доках

Вооруженные силы Украины нанесли успешный удар по судостроительному заводу "Залив" в Керчи.
Об успешных действиях украинских защитников сообщает Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины.
Как уточняется, удар был нанесен по морской и судостроительной инфраструктуре захваченного оккупантами завода.
"Вечером 4 ноября Вооруженные силы Украины нанесли успешные удары по морской и портовой инфраструктуре судостроительного завода "Залив" во временно оккупированной Керчи ", - говорится в сообщении СтратКом ВСУ.
Отметим, что в Сети публикуют сообщения из российских пабликов о том, что ВСУ наносят выборочные высокоточные удары по новейшим кораблям РФ, которые находятся прямо в доках.
Удар по оккупантам РФ в Керчи
Напомним, в субботу 4 ноября мощные взрывы прогремели в Крыму: стало известно о попадании в корабль РФ. В Керчи была атака на судостроительный зваод, под удар попал корабль оккупантов.
"Очевидцы рассказывают нам, что судостроительный завод в Керчи атаковал беспилотник, похожий на Ту-141 "Стриж" - был слышен реактивный рёв", - говорится в сообщении.
Позднее стали известны детали удара по кораблю РФ в Керчи. В результате удара пострадал малый ракетный корабль оккупантов РФ проекта 22800 Каракурт.
"Зафиксированы минимум 3 прилёта по малому ракетному кораблю "Аскольд", который стоял южнее Керчи", - говорится в сообщении.
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