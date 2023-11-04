На Запорожском направлении россияне забетонировали линии обороны: ВСУ необходимо специальное оружие

За время оккупации территории Украины на юге оккупанты неплохо оборудовали эшелоны обороны.

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Гуменюк рассказала об оборонительных сооружениях оккупантов / коллаж: Главред, фото: отдельная президентская бригада, командование Объединенных сил ВСУ

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны "Юг " Наталья Гуменюк заявила, что учитывая специфику линии фронта на юге, то Вооруженным силам Украины необходимо оружие, которое сможет разрушать запасные линии обороны оккупантов.

"Если говорить о специфике нашей зоны ответственности, линия фронта, которая проходит по реке Днепр и разделяет фактически территорию Херсонщины на подконтрольную Украине и временно оккупированную, дальнейшее развитие событий предполагает уничтожение мощностей врага в его глубоком тылу", - рассказала в эфире телеканала FREEДОМ Гуменюк.

По словам пресс-секретаря, за время оккупации территории Украины на юге захватчики неплохо оборудовали эшелоны обороны. Они очень прочные, замечает представительница ВСУ.

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"С этим столкнулись украинские войска на Запорожском направлении, когда начали продвижение по суше, понимая, что забетонированные линии обороны очень сложно преодолевать. Враг на них крепко держится. Поэтому нам необходимо оружие, которое сможет разрушить запасные линии обороны. Отступая, враг не будет иметь возможности закрепиться", - отметила Гуменюк.

Она отмечает, что россияне на юге используют временно аннексированный Крым как хаб, который они обустроили как зону сосредоточения дополнительных ресурсов.

"Крымский полуостров - это, в частности, места вылета тактической авиации РФ-то, от чего особенно сейчас страдает правый берег Днепра и правобережная часть Херсонской области. Речь идет об атаках авиабомбами. Прекратить их мы можем только, уничтожив вражескую авиацию. Вот в этом и заключается потребность ВСУ - в дальнобойной и очень точной комплектации нашего вооружения", - добавила Гуменюк.

Ситуация на Запорожском направлении

Напомним, что россияне на Запорожском направлении расстреливают украинских пленных и своих военных. Оккупанты сейчас используют все возможные методы, чтобы сдержать ВСУ на Запорожском направлении.

Военный эксперт рассказал о важной цели ВСУ на Запорожском направлении. На Запорожском направлении перед Силами обороны стоят определенные вызовы, а именно инженерно-фортификационное оборудование.

На Запорожском направлении РФ потеряла в 5 раз больше техники, чем ВСУ. Украина отточила свою систему обнаружения и уничтожения российской артиллерии, предоставляя своим вооруженным силам важное преимущество.

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