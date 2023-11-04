В ОПУ попросили Залужного не выносить на публику ситуацию на фронте

Игорь Жовка прокомментировал статью главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в журнале The Economist.

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У Зеленского предупредили Залужного / коллаж: Главред, фото: t.me/CinCAFU, командование Объединенных Сил ВСУ

Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовка, комментируя статью главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в журнале The Economist, заявил, что военным не стоит выносить на публику происходящее на фронте.

"На месте военных я бы, наверное, самое меньшее, что делал бы - это бы комментировал для прессы, для открытой публики то, что происходит на фронте, то, что может произойти на фронте, какие-то варианты. Потому что мы же тогда облегчаем работу агрессору. Я уверен, что все очень внимательно прочитано, записано, сделаны выводы. Если мы так каким - то образом добьемся успехов - возможно, это очень глубокий стратегический замысел. Но мне очень странно", - отметил Жовква в эфире телемарафона "Єдині новини".

Жовква также заявил, что после выхода упомянутой статьи к нему звонил "один из руководителей кабинетов лидеров".

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"И они просто в панике меня спрашивают: "А что докладывать моему лидеру? Мы действительно в тупике?"Мы этого эффекта пытаемся достичь этой статьей?",- подчеркнул представитель ОП.

Напомним, что Залужный рассказал об увеличении резерва военных в Украине. Главнокомандующий ВСУ сообщил, что в Украине планируют расширить категорию граждан, которые могут быть призваны на сборы или по мобилизации.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, что Украине нужна помощь Запада по пяти пунктам. Украина нуждается в ключевых военных возможностях и технологиях, чтобы выйти из позиционной войны.

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