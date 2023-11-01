ВСУ мощно ударили по штабу российских войск, где мог быть генерал Теплинский

В Сети появилась информация, что сегодня, 1 ноября, украинские военные нанесли удар по командному пункту оккупантов группировки "Днепр", что находится в Херсонской области.
На данный момент известно, что как минимум один российский оккупант погиб и несколько получили тяжелые ранения. Пока неизвестно, был ли генерал-полковник Теплинский в этот момент на командном пункте, сообщили в Telegram-канале ВЧК-ОГПУ.
Следует добавить, что недавно на Херсонском направлении РФ сменила командующего. Михаил Теплинский, вероятно, лично взял на себя командование Днепровской группировкой русских войск.
Блогер и волонтер Сергей Стерненко также сообщил в своем Telegram-канале сегодня украинские военные нанесли удары по штабу российских войск.
Напомним, что в Сети узнали детали удара по оккупантам в Крыму. В ходе ракетной атаки над Арабатской стрелкой были замечены беспилотники. Ракеты попали в базы отдыха, где располагались оккупанты.
Командующий ССО сообщил о результатах операций удара по Макеевке. Одна из этих операций привела к тому, что враг получил "подарок" от ВСУ в виде 400 черных пакетов.
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