ВСУ мощно ударили по штабу российских войск, где мог быть генерал Теплинский

Также сообщают, что на месте удара мог быть новоназначенный генерал-полковник Теплинский.

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ВСУ ударили по пункту оккупантов / коллаж: Главред, фото: 3 отдельная штурмовая бригада, deepstatemap.live

В Сети появилась информация, что сегодня, 1 ноября, украинские военные нанесли удар по командному пункту оккупантов группировки "Днепр", что находится в Херсонской области.

На данный момент известно, что как минимум один российский оккупант погиб и несколько получили тяжелые ранения. Пока неизвестно, был ли генерал-полковник Теплинский в этот момент на командном пункте, сообщили в Telegram-канале ВЧК-ОГПУ.

Следует добавить, что недавно на Херсонском направлении РФ сменила командующего. Михаил Теплинский, вероятно, лично взял на себя командование Днепровской группировкой русских войск.

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Удар по пункту командования оккупантов / скриншот: t.me/vchkogpu

Блогер и волонтер Сергей Стерненко также сообщил в своем Telegram-канале сегодня украинские военные нанесли удары по штабу российских войск.

Стерненко сообщил об атаке ВСУ по оккупантам / скриншот: t.me/ssternenko

Напомним, что в Сети узнали детали удара по оккупантам в Крыму. В ходе ракетной атаки над Арабатской стрелкой были замечены беспилотники. Ракеты попали в базы отдыха, где располагались оккупанты.

Командующий ССО сообщил о результатах операций удара по Макеевке. Одна из этих операций привела к тому, что враг получил "подарок" от ВСУ в виде 400 черных пакетов.

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