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ВСУ мощно ударили по штабу российских войск, где мог быть генерал Теплинский

Юлия Куришко
1 ноября 2023, 18:59обновлено 1 ноября, 19:31
Также сообщают, что на месте удара мог быть новоназначенный генерал-полковник Теплинский.
ВСУ мощно ударили по штабу российских войск, где мог быть генерал Теплинский
ВСУ ударили по пункту оккупантов / коллаж: Главред, фото: 3 отдельная штурмовая бригада, deepstatemap.live

В Сети появилась информация, что сегодня, 1 ноября, украинские военные нанесли удар по командному пункту оккупантов группировки "Днепр", что находится в Херсонской области.

На данный момент известно, что как минимум один российский оккупант погиб и несколько получили тяжелые ранения. Пока неизвестно, был ли генерал-полковник Теплинский в этот момент на командном пункте, сообщили в Telegram-канале ВЧК-ОГПУ.

Следует добавить, что недавно на Херсонском направлении РФ сменила командующего. Михаил Теплинский, вероятно, лично взял на себя командование Днепровской группировкой русских войск.

видео дня
ВСУ мощно ударили по штабу российских войск, где мог быть генерал Теплинский
Удар по пункту командования оккупантов / скриншот: t.me/vchkogpu

Блогер и волонтер Сергей Стерненко также сообщил в своем Telegram-канале сегодня украинские военные нанесли удары по штабу российских войск.

ВСУ мощно ударили по штабу российских войск, где мог быть генерал Теплинский
Стерненко сообщил об атаке ВСУ по оккупантам / скриншот: t.me/ssternenko

Напомним, что в Сети узнали детали удара по оккупантам в Крыму. В ходе ракетной атаки над Арабатской стрелкой были замечены беспилотники. Ракеты попали в базы отдыха, где располагались оккупанты.

Командующий ССО сообщил о результатах операций удара по Макеевке. Одна из этих операций привела к тому, что враг получил "подарок" от ВСУ в виде 400 черных пакетов.

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